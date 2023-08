Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que, en aquests dies de ple estiu, ha reforçat la presència d'agents de Guàrdia Urbana als carrers. En concret, a través d'un tuit, el govern municipal apunta que "s'han incorporat al servei 107 agents més al dia "per controlar aspectes com "la venda ambulant i les conductes incíviques".

Sense anar més lluny, en una operació conjunta amb els Mossos el passat dimarts 8 d'agost, la policia barcelonina va localitzar i desmantellar un punt on es venia i es consumia droga (crack i cocaïna) en un dels barris més cèntrics de la capital de Catalunya.

Aquests episodis afecten especialment el centre de la ciutat (principalment als districtes de Ciutat Vella i l'Eixample), la zona per on es mouen molts dels turistes que visiten la ciutat, i on també hi ha nombrosos bars i establiments d'oci nocturn.

Més enllà de les habituals queixes dels veïns sobre la degradació que pateixen barris com el Raval, el Gòtic i la Barceloneta, la major presència de visitants en els mesos més calorosos de l'any fa que aquestes molèsties puguin ser encara més grans, de forma que l'Ajuntament ha dedicit moure fitxa.

Més enllà d'aquestes funcions, aquesta "intensificació de la vigilància" amb més agents de la Guàrdia Urbana ha de servir "per garantir el compliment de l'ordenança de convivència". En aquest sentit, el govern liderat pel socialista Jaume Collboni ha deixat clar que hi ha "més agents, més controls i més sancions".

Els agents del cos també tenen com a funcions dur a terme inspeccions als apartaments turístics (per controlar els que no tenen llicència per funcionar com a tal), el control de l'activitat de clubs cannàbics (es calcula que a la ciutat hi ha uns 300) i dels comerços pel que fa a la venda d'alcohol a la nit.

ÉS SUFICIENT?

En tots els àmbits de la vida, cada acció té la seva reacció. El tuit fet pel compte oficial del govern barceloní ha rebut respostes d'usuaris d'aquesta xarxa social que creuen que, malgrat aquest reforç, caldria posar sobre el terreny encara més reforços.

Alguns veïns de la zona es queixen de que "el centre està impossible" i apunten que aquesta major presència d'agents de la Guàrdia Urbana "es nota poquet".

D'altres van més enllà i fins i tot asseguren que hi ha agents que passen per davant de persones sense sostre que fan les seves necessitats al carrer i "atemoreixen els veïns" i fan "com si res". Aquest tuitaire reclama al govern municipal "menys tuits i més realitats".

CRÍTIQUES DE LA CUP

Per altra banda, l'únic partit polític amb representació al Ple municipal que ha reaccionat de forma pública a l'anunci del reforç policial ha estat la CUP. Els anticapitalistes, també a través del seu perfil en la mateixa xarxa social, van mostrar la seva disconformitat amb aquesta decisió.

Els cupaires lamenten que el govern que lidera Collboni (i que té Albert Batlle com a home fort en matèria de seguretat) "està abraçant les tesis populistes de la dreta en matèria de seguretat", preguntant-se si aquestes "són polítiques d'esquerres".