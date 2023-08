Arxiu - Imatge de recurs dels Bombers de Barcelona

L'escala interior entre dos pisos d'un edifici d'habitatges de la Rambla del Poblenou de Barcelona , que estava en reparació, s'ha esfondrat aquest dijous, encara que s'ignoren les causes del sinistre.

L?avís s?ha rebut cap a les 13.30 per la caiguda d?un tram d?escala del segon al tercer pis i del tercer al quart, deixant aïllat el tercer pis, ha declarat als periodistes el cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona.

Els bombers han desallotjat "per precaució" les 14 persones que hi havia a l'edifici, que no han resultat ferides, i no descarten que s'hagin d'atendre més persones que puguin estar fora de l'edifici per vacances.

ALBERT BATLLE



El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle , ha declarat a periodistes que només està afectada l'escala i que les persones evacuades podran tornar als habitatges quan es puguin reparar.

A més, ha assegurat que se'n desconeixen les causes i que haurà d'investigar el tipus de llicència que s'havia demanat per a la reparació de l'escala i "les explicacions que dóna l'empresa que estava fent les feines".

De moment, una família desallotjada de l'edifici ha demanat assistència al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).