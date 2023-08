Una zona de carril bici a Barcelona. Foto: Ai. de Barcelona

El president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha denunciat aquest dilluns 14 d'agost que "els carrils bici de Barcelona estan mal dissenyats i suposen un perill per als vianants". Per això, el número 1 del PP al consistori ha sol·licitat "fórmules alternatives i segures per evitar l'atropellament dels vianants, i garantir la convivència pacífica entre vianants i bicicletes".

"Per llençar les escombraries o pujar a l'autobús no s'hauria d'haver de creuar un carril bici", ha assegurat, dient que el preocupa "el risc que pot suposar per al ciutadà fer una acció diària i quotidiana que no hauria de representar cap perill".

Sirera també ha volgut deixar clar que la seva formació treballarà "per revertir carrils bici que generen incomoditat, no afavoreixen la circulació, i provoquen embussos, a més d'aquells que ningú no fa servir".

Tot i aquestes consideracions, Sirera ha assegurat que la seva intenció " no és assenyalar el col·lectiu ciclista, sinó reclamar actuacions a l'Ajuntament que eliminin la inseguretat i el risc que representen les bicicletes per culpa del mal disseny dels carrils bici a la ciutat".