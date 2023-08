Arxiu - Ada Colau

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha estat pressionant durant aquests mesos estiuencs per formar un Govern tripartit -entre el PSC, els Comuns i ERC- al consistori de Barcelona . Tot i haver investit Collboni alcalde quedant-se a l'oposició després del 28-M, Colau no deixarà que navegui només durant tota la legislatura.

Així ho va confirmar la setmana passada el líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall: "Ja he parlat amb el senyor Collboni i amb la senyora Colau. Ja sé que la senyora Colau té molta pressa per entrar al govern. Nosaltres no tenim la mateixa pressa", va dir davant dels mitjans, deixant oberta la possibilitat d?entrar al Govern municipal. ha afegit, i ha valorat que encara no ha vist un acord de la qualitat i la profunditat de l'acord del seu partit amb Trias per Barcelona, en les seves paraules.

Tot i això, Maragall ha advertit el que no faran serà "simplement negociar l'entrada al govern" local, i ha avisat que la proposta del seu partit --textualment-- implicarà un plantejament d'una ambició que hauran d'estar en condicions d'afrontar.

"ALCALDE PER ACCIDENT"

A finals de juliol, al ple per aprovar el cartipàs municipal, Colau va advertir a Collboni que "té una segona oportunitat per fer el que no va fer abans" de la investidura: formar una majoria entre PSC, BComú i ERC per governar amb 24 regidors ".

Colau va assenyalar Collboni afirmant que no va voler mantenir una reunió tres després de la investidura. Segons l'exalcaldessa, ella li va demanar reunir-se abans de les vacances, i que aquest ho ha considerat fer després de l'estiu, quan podria arribar l'esperat pacte

Per a l'exalcaldessa, li "la geometria variable queda totalment descartada": "Podria tenir la fantasia d'aprovar mesures econòmiques neoliberals amb Junts i polítiques liberals amb forces d'esquerres. Nosaltres amb això no hi entrarem", ha avisat.

COLLBONI DEIXA LA PORTA OBERTA

Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, segueix defensant el seu govern actual amb 10 regidors encara que reconeix que "no és l'òptim allargar més del que és prudent una situació com aquesta", a l'espera d'arribar a un acord amb la resta de grups per governar amb una majoria més àmplia. "No és l'òptim, però governem i governarem", va sentenciar.

"Independentment del resultat final de les converses, dels acords, aquest serà un govern i un alcalde que parlarà amb tothom i intentarà construir consensos amb tothom", insisteix l'alcalde. .