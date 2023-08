Un dels guarnits de l'edició de 2022. Foto: Aj. de Barcelona

Aquest dimarts 15 d'agost es posa en marxa una celebració que ja fa anys que transcendeix el seu propòsit original: avui arrenca l'edició de 2023 de la Festa Major de Gràcia, una celebració que s'ha convertit, gairebé, en una festivitat de ciutat, de Barcelona. A La Vila fa dies que els carrers i les places ja llueixen les seves millors gales i de cara a aquests dies de celebració, que s'allargaran fins al dilluns 21, s'han programat unes 900 activitats gratuïtes perquè tothom en pugui gaudir.

El balcó de la plaça de la Vila va ser, com sempre, l'escenari del pregó, que van llegir Àlex Cano i Andrea Porta, capitans del Club Esportiu Europa, i que com és habitual serveix per posar en marxa els actes festius.

Enguany hi haurà 23 espais guarnits per comissions de festes de veïns i veïnes. Aquestes comissions porten tot un any treballant als seus locals per guarnir els carrers i places de Gràcia en un projecte social de cohesió ciutadana i treballa cooperatiu.

Berga : “Collita 2023” – Una vinya amb celler.



: “Collita 2023” – Una vinya amb celler. Ciudad Real : “Oasi de Pau” – Un campament saharaui.



: “Oasi de Pau” – Un campament saharaui. Fraternitat de Baix : “Nadal” – Tots els elements de les festes nadalenques.



: “Nadal” – Tots els elements de les festes nadalenques. Fraternitat de Dalt : “Fratern d’OZ” – Inspirat en la pel·lícula del Mag d’Oz.



: “Fratern d’OZ” – Inspirat en la pel·lícula del Mag d’Oz. Jesús : “Selva’m” – Un clam per actuar davant del canvi climàtic a la Selva.



: “Selva’m” – Un clam per actuar davant del canvi climàtic a la Selva. Joan Blanques de Baix : “Abracadabra!” – Un teatre per espectacles de màgia.



: “Abracadabra!” – Un teatre per espectacles de màgia. Joan Blanques de Baix de Tot : “Tocats del bolet” – Un passeig entr bolets.



: “Tocats del bolet” – Un passeig entr bolets. La Perla : “Perlagueram” – Un recorregut pel clavagueram de la ciutat, des del bany fins la platja.



: “Perlagueram” – Un recorregut pel clavagueram de la ciutat, des del bany fins la platja. Llibertat : “Rapa Nui” – Un homenatge a la cultura Rapa Nui de la Polinèsia.



: “Rapa Nui” – Un homenatge a la cultura Rapa Nui de la Polinèsia. Lluís Vives : “Minions” – Inspirat en les pel·lícules dels Minions.



: “Minions” – Inspirat en les pel·lícules dels Minions. Mozart : “Mozartland” – Un viatge al món fantàstic d’Alícia al País de les Meravelles.



: “Mozartland” – Un viatge al món fantàstic d’Alícia al País de les Meravelles. Perill : “Insectes en Perill” – Una festa de tot tipus d’insectes.



: “Insectes en Perill” – Una festa de tot tipus d’insectes. Plaça del Poble Gitano : “El vaixell de paper” – Inspirat en el poema “Veles e vents” d’Ausiàs March.



: “El vaixell de paper” – Inspirat en el poema “Veles e vents” d’Ausiàs March. Plaça de la Vila : “Qualsevol nit pot sortir el sol” – El lloc de trobada de tots els personatges de la cançó de Jaume Sisa.



: “Qualsevol nit pot sortir el sol” – El lloc de trobada de tots els personatges de la cançó de Jaume Sisa. Plaça del Nord : “A l’estiu tota cuca viu” – Un homenatge a la vitalitat de les persones, natura i animals durant l’època estival.



: “A l’estiu tota cuca viu” – Un homenatge a la vitalitat de les persones, natura i animals durant l’època estival. Plaça Rovira i Trias : “Alis volat propiis” – Una plaça plena de papallones que lluiten per sortir de les gàbies i aconseguir la llibertat.



: “Alis volat propiis” – Una plaça plena de papallones que lluiten per sortir de les gàbies i aconseguir la llibertat. Placeta de Sant Miquel i Rodalies : “Teatret d’ombres. Companyia La Placeta” – Homenatge a les companyies de teatre d’ombres i putxinel·lis.



: “Teatret d’ombres. Companyia La Placeta” – Homenatge a les companyies de teatre d’ombres i putxinel·lis. Progrés : “Formigres” – Inspirat en la pel·lícula de “Bitxos” de Pixar-Disney.



: “Formigres” – Inspirat en la pel·lícula de “Bitxos” de Pixar-Disney. Providència : “Provi S.A.” – Inspirat en la pel·lícula “Monstres S.A.” de Pixar-Disney.



: “Provi S.A.” – Inspirat en la pel·lícula “Monstres S.A.” de Pixar-Disney. Puigmartí : “Natura Viva” – Un guarnit que reprodueix com la natura s’imposa a la presència humana.



: “Natura Viva” – Un guarnit que reprodueix com la natura s’imposa a la presència humana. Tordera : “Tordernisme” – Un homenatge al Modernisme Català.



: “Tordernisme” – Un homenatge al Modernisme Català. Travessia de Sant Antoni : “Travessia de New Orleans” – Inspirat en aquesta mítica ciutat del Mississipí.



: “Travessia de New Orleans” – Inspirat en aquesta mítica ciutat del Mississipí. Verdi: “El flautista d’Hamelín” – Inspirat en aquest conte dels Germans Grimm.

COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR

A més, en aquest 2023, els organitzadors han explicat que han col·laborat amb entitats del tercer sector; es tracta de Ludalia (que treballa amb persones amb problemes de salut mental que els ofereix diferents possibilitats d’esbarjo i de lleure on integrar-se amb la resta de societat), el Servei Prelaboral d’ATRA (entita que treballa per a la inserció social i laboral de persones amb problemes de salut mental), Eneida (que du a terme activitats eductives i teràpies ocupacionals per a joves i adults amb discapacitat intel·lectual) i Joia (que posa el seu granet de sorra per a la inserció plena a la societat (a nivell laboral, d’oci o associacionisme) de persones amb problemes de salut mental).

GARANTIR EL DESCANS DELS VEÏNS

Per altra banda, la comissió organitzadora de la festa ha mostrat la seva preocupació (i ha dit que ha treballat) perquè es garanteixi el descans dels veïns.

"No es pot negar que les festes s’han massificat, però intentem que siguin respectuoses i abaixar el volum", destaquen, assegurant que s'incidirà molt en aquest aspecte.