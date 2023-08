El barri barceloní de Fort Pienc tindrà un Refugi de Biodiversitat al costat del pont de la Marina "aprofitant l´abundància de vegetació preexistent que s´ha descobert", informa l´Ajuntament de Barcelona aquest dimarts en un comunicat.

Es farà on era l'edifici del carrer Marina 122 (que s'acaba de desconstruir i va acollir molts anys un magatzem de l'antiga Casa Gay, de la qual s'ha conservat un mosaic de la planta baixa) i hi inclourà una petita zona amb nou enllumenat , mobiliari i algun punt d'arbrat.

Fins que es resolgui el projecte global de tot l'àmbit previst com a àrea verda, es farà aquesta actuació provisional abans de finals d'any, amb dues zones: el Refugi esmentat, gestionat per l' Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) i tancat al públic ; i una urbanització provisional de l'espai després de l'enderroc, des d'on es podrà observar el refugi verd però no accedir-hi.