Joves beuen al carrer durant la Festa Major de Gràcia. Foto: Europa Press

El cap de setmana dels dies 12 i 13 d'agost (tal com estava previst) ha estat el primer en el qual s'han intensificat les multes per incivisme a Barcelona, concretament a les persones que incomplien l'ordenança que prohibeix beure al carrer i també orinar-hi.

Així, la presència de la Guàrdia Urbana de la ciutat s'ha intensificat per perseguir tothom que cometés alguna d'aquestes infraccions i, als qui sorprenien fent-ho, se'ls ha interposat una multa més dura, amb un import que varia entre 300 i 600 euros, tot i que pot ser més gran.

Tot plegat forma part de les mesures del Pla Endreça de la ciutat, una de les propostes del nou govern socialista constituït després de les eleccions del 28 de maig, i que és el que posa fil a l'agulla per combatre els problemes de neteja i seguretat, que els ciutadans han assenyalat a les darreres enquestes fetes pel govern municipal com les principals preocupacions que tenen.

Fins a la posada en marxa d'aquest pla, a principis d'aquest mes, les sancions per orinar al carrer eren d'un import màxim de 200 euros. Ara, en canvi, l'import mínim en seran 300.

També s'ha augmentat l'import de les multes pel consum d'alcohol en qualsevol punt de la via pública (tret de les terrasses amb autorització). Anteriorment, la multa oscil·lava entre els 300 i 600 euros. Ara, tota infracció d'aquest tipus serà multada amb un mínim de 600 euros.

El Pla Endreça també contempla sancions més dures per a tots aquells que pintin grafittis en punts no autoritzats; amb l'entrada en funcionament d'aquestes multes més dures suposarà una sanció mínima de 500 euros (fins ara era de 300 euros), mentre que pot pujar als 600 si es fa en la paret d'algun edifici que sigui patrimoni de la ciutat, és a dir, que estigui protegit.

ESPECIAL INCIDÈNCIA A LA ZONA MARÍTIMA DE LA CIUTAT

El centre i la zona del litoral marítim de Barcelona són els espais en els quals es detecten més infraccions d'aquests tipus, de forma que la presència policial en aquests barris requereix una major presència.

Durant la seva presentació, el batlle Jaume Collboni va assegurar que Endreça "és un dels plans que més il·lusió em fa" (cal considerar que abans de ser alcalde va ser tinent d'alcalde, en la colació amb els comuns), mentre que el director de l'Àrea de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, va mostrar-se confiat que servirà perquè "tingui conseqüències en la millora de les activitats a l'espai públic".

Tant Collboni com Batlle van voler deixar ben clar que Endreça no és cap nova ordenança municipal (manté les mateixes infraccions dels últims mandats), però que n'augmenta les sancions, assegurant que el missatge que es vol enviar és que no hi ha impunitat per als comportaments incívics.

Tot i que, per ara, l'ordenança de civisme continua sent la mateixa que hi havia fins ara, el govern del PSC es plantejaria incorporar-hi alguns canvis, tot i que això, en cap cas, arribaria abans de la tardor, quan s'hagi tornat a posar en ple rendiment el curs polític.