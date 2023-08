Foto: Aj. de Barcelona

L' alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , ha defensat la necessitat d'"eradicar el feminicidi" a la inauguració del nou Servei d'Atenció a la Víctima (SAV) de la comissaria de la Guardia Urbana del districte de Ciutat Vella , el segon de la ciutat després de la inauguració del servei a Nou Barris al març.

"Avui, com a Ajuntament, demostrem el nostre compromís a fons i sistèmic amb els recursos disponibles en la lluita contra la violència masclista", ha assegurat Collboni en una roda de premsa a la comissaria del districte al costat del tinent d'alcalde de Prevenció, Seguretat i Convivència , Albert Batlle ; l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, i la subinspectora Gemma Alfonso.

L'alcalde ha assegurat que el SAV, un espai dissenyat per atendre les víctimes de violència masclista, és un servei "innovador" que posa la víctima i els seus fills al centre. A més, ha sostingut que un tema d'aquesta complexitat, segons ell, requereix la màxima sensibilitat i la màxima cura per part dels servidors públics, i ha lamentat que hi ha "àmbits ideològics que neguen i menyspreen" la violència masclista.

"EVITAR LA DOBLE VICTIMITZACIÓ"

El tinent d'alcalde ha destacat que els agents de la Guàrdia Urbana que componen aquest nou servei són “ agents voluntaris que, per integrar-se en aquest servei, han fet una formació detallada i específica per part dels serveis assistencials”.

Batlle ha assegurat que aquesta formació permetrà que "es pugui fer un entorn amable que no sotmeti la víctima a una doble victimització, que estigui acollida des del primer moment ", així com atendre els menors que tinguin al seu càrrec les dones que hi acudeixin a denunciar.

A més, ha expressat la voluntat del consistori que "totes les unitats territorials puguin tenir una unitat dʻaquestes característiques".

CREIX UN 17% LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LA CIUTAT

Per la seva banda, Alfonso, ha advertit que la violència de gènere ha augmentat un 17% a Barcelona respecte al 2022: "És una xifra preocupant que ens importa".

Alfonso ha sostingut que una característica de la violència de gènere és la infradenúncia, i per això el servei pretén “facilitar que qualsevol persona que estigui patint o hagi patit violència de gènere pugui venir a denunciar”.

"Està integrat per 23 professionals de manera vocacional, que han rebut una molt bona formació per estar capacitats per atendre aquestes dones", ha assenyalat.

Per part seva, l'intendent major, Pedro Velázquez, ha expressat la voluntat de "donar el millor servei" a les dependències policials perquè la víctima pugui ser atesa en una situació com la violència de gènere, que ha titllat d'alta sensibilitat i vulnerabilitat .

900 INTERVENCIONS DES DE MARÇ

El SAV de Ciutat Vella disposa d'un espai de més de 100 metres quadrats i als seus espais les víctimes podran posar denúncies, ser ateses per juristes especialitzats o rebre atenció psicològica.

Des de la inauguració del SAV a Nou Barris el passat mes de març i fins al 31 de juliol, el servei ha realitzat un total de 900 intervencions, de les quals 158 han acabat en denúncies; 183 assessoraments i 500 assessoraments a agents que es trobaven actuant en situacions de violència masclista a l'àmbit de la parella.

Els agents del SAV han demanat 87 ordres de protecció a la víctima, 31 de les quals han estat concedides (el 32%), i s'han detingut 355 autors denunciats per violència masclista.