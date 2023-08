Foto: Ai. de Barcelona

Des de fa 6 anys, cada 17 d'agost és un dia per recordar a Barcelona. La ciutat torna a tenir en el record les persones que van morir i van resultar ferides en l'atemptat gihadista comès a la Rambla. L'atac va ser dut a terme per un grup d' individus afiliats a l'Estat Islàmic (ISIS), que amb una furgoneta van conduir i van atropellar un gran nombre de persones que caminaven, a primera hora de la tarda, per aquest punt emblemàtic de Barcelona.

L' alcalde socialista de la ciutat, Jaume Collboni, estarà al capdavant de l'acte d'homenatge que es farà al memorial del passeig, al Pla de l'Ós de la Rambla; com ha passat cada any des del 2017, familiars de les víctimes tindran, de nou, un paper protagonista, mentre que també està prevista la presència de representants de les institucions, locals, autonòmiques i estatals.

Si res no canvia, l'acte, que tindrà una durada aproximada de 15 minuts, consistirà en un minut de silenci acompanyat per la música en directe del Cant dels Ocells (popularitzada per Pau Casals) a càrrec de la violoncel·lista Sandrine Robilliard, i d'una ofrena floral de les víctimes i familiars de les víctimes en primer lloc, i dels representants institucionals posteriorment.

DEMANEN EVITAR LES REIVINDICACIONS POLÍTIQUES

Associacions de víctimes, com la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT) ha demanat, a través de Robert Manrique (víctima de l'atemptat d'ETA a Hipercor), que no es faci coincidir l'acte "amb reivindicacions polítiques", assegurant que "hi ha altres llocs i dies més adequats per fer-ho".

Sense anar més lluny, l'acte del 2022, novament sense limitacions per qüestions relacionades amb el coronavirus, es va interrompre el minut de silenci amb crits.

Un centenar de persones, portant pancartes amb consignes com Reclamem responsabilitats i Exigim saber la veritat van ser els responsables d'aquest moment desagradable.

16 MORTS I MÉS DE 130 FERITS

L'atac va deixar un saldo tràgic de 16 persones mortes i més de 130 ferides . El conductor del vehicle va carregar contra els transeünts en una part de vianants de la Rambla, recorrent diversos centenars de metres abans d'abandonar el vehicle i escapar-se a peu. Poc després, es va trobar un vehicle abandonat als afores de Barcelona, on es van trobar armes i explosius.

Hores més tard, el mateix 17 d'agost de 2017, un grup d'atacants va envestir més persones al passeig marítim de Cambrils. La policia va respondre ràpidament i va abatre diversos dels atacants en aquest incident. En total, 5 dels atacants a Cambrils van morir i un oficial de policia va resultar greument ferit.

La cèl·lula terrorista responsable d'aquests atacs estava formada per diversos individus, molts dels quals tenien connexions prèvies amb grups extremistes. La majoria dels membres de la cèl·lula van ser abatuts per les forces de seguretat en el període posterior als atacs o arrestats. Aquests atacs van commoure profundament Barcelona, Catalunya, Espanya i el món, deixant una marca duradora a la memòria col·lectiva.

El maig del 2021 van ser condemnats a penes d'entre 8 i 53 anys de presó els tres acusats que encara quedaven vius pels atemptats de Barcelona i Cambrils.