SIS ANYS "D'ABANDONAMENT"

Després de finalitzar l'ofrena floral, les víctimes s'han tornat a situar al memorial (després també ho han fet els representants polítics) i han guardat sis minuts de silenci "per demostrar un minut per any d'abandonament".

En declaracions als periodistes després de l'acte, l'exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, ha criticat la falta d'atenció del Ministeri de l'Interior. "Ja ha dit per activa i per passiva que fins que la sentència no sigui ferma no han de contactar ni assistir les víctimes. Això és un disbarat, un desastre", ha lamentat.

16 MORTS I MÉS DE 130 FERITS

L'atac va deixar un saldo tràgic de 16 persones mortes i més de 130 ferides . El conductor del vehicle va carregar contra els transeünts en una part de vianants de la Rambla, recorrent diversos centenars de metres abans d'abandonar el vehicle i escapar-se a peu. Poc després, es va trobar un vehicle abandonat als afores de Barcelona , on es van trobar armes i explosius.

Hores més tard, el mateix 17 d'agost de 2017, un grup d'atacants va envestir més persones al passeig marítim de Cambrils. La policia va respondre ràpidament i va abatre diversos dels atacants en aquest incident. En total, 5 dels atacants a Cambrils van morir i un oficial de policia va resultar greument ferit.

La cèl·lula terrorista responsable d'aquests atacs estava formada per diversos individus, molts dels quals tenien connexions prèvies amb grups extremistes. La majoria dels membres de la cèl·lula van ser abatuts per les forces de seguretat en el període posterior als atacs o arrestats. Aquests atacs van commoure profundament Barcelona, Catalunya, Espanya i el món, deixant una marca duradora a la memòria col·lectiva.

El maig del 2021 van ser condemnats a penes d'entre 8 i 53 anys de presó els tres acusats que encara quedaven vius pels atemptats de Barcelona i Cambrils.