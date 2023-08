Nombrosos veïns i turistes assisteixen al primer dia de celebració de la festa major del barri de Gràcia, el 15 d'agost del 2023, a Barcelona

Barcelona és la primera ciutat d' Espanya present al rànquing europeu de més massificació turística, elaborat per Holidu, en ocupar el lloc 20 amb 4,80 turistes per habitant, ja que rep 7 milions de viatgers anuals i té una població d'1, 45 milions dhabitants.

Aquesta classificació europea del cercador de lloguers de vacances té en compte ciutats del continent que reben més d'un milió de turistes anuals.

La següent ciutat espanyola és Sevilla , al lloc número 31, que atrau dos milions de viatgers i té 695.000 residents, cosa que resulta en una relació de turistes per habitant de 2,90.

A continuació, al número 33 hi ha Madrid , que registra dos turistes per habitant en rebre 5,59 milions de viatgers de forma anual en una població de 2,8 milions de madrilenys.

El rànquing de Holidu està encapçalat per la ciutat croata de Dubrovnik, amb 36 turistes per habitant, seguit de Venècia (Itàlia) i Bruges (Bèlgica), amb 21,30 i 21,10 turistes per habitant, respectivament.

El 'top 10' el tanquen Rodas, Grècia (20,90 turistes per habitant); Reykjavík, Islàndia (16,30); Florència, Itàlia (13,40); Heraklion, Grècia (13.50); Amsterdam, Països Baixos (12,10); Dublín, Irlanda (11,30); i Tallin, Estònia (9,60).

RÀNKING PER CIUTATS ESPANYOLES



Dins de la classificació espanyola, Peníscola (Comunitat Valenciana) lidera la llista de ciutats amb més massificació turística, seguida d'Albarracín (Aragó) i Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears), segons una anàlisi d'Holidu.

La província de Castelló atrau 200.943 turistes anuals, mentre que té una població relativament petita de 7.882 residents, fet que suposa una relació de turistes per habitant de 25.49.

A continuació, Albarracín, a l'oest de Terol, amb una població de tan sols 990 habitants rep 23.119 turistes, sent la segona ciutat més saturada d'Espanya amb 23.35 viatgers per habitant.

Per part seva, a la costa est de Mallorca, Sant Llorenç des Cardassar registra 21,19 turistes per habitant, acollint 32,184 viatgers anualment i té únicament 1.519 habitants.

El 'top 10' es completa amb Sallent de Gállego, Osca (21,19 turistes per habitant); Salou, Tarragona (16,44); Mojácar, Almeria (16,44); Cangas d'Onís, Astúries (14,57); Benasc, Osca (14,29); Capdepera, Mallorca (14,06); i Viella i Mijaran, Lleida (11,88).