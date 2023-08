Un metre de la línia L2. Foto: Wikipedia

El president del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha proposat “un pla especial de seguretat per al metro de Barcelona”. El regidor ha reclamat “incrementar els efectius de seguretat privada i que se'ls doti de més competències, així com de més i millors mitjans per poder dur a terme la seva feina en condicions i amb garanties de seguretat per a la seva pròpia integritat física”. “L'escassa presència de vigilància a algunes estacions de metro de Barcelona fa que els delictes de robatori i furt es disparin augmentant també les estacions i línies on es produeixen”.

En aquest sentit, ha assenyalat que la manca de presència de vigilància en algunes estacions de metro a Barcelona ha portat a un augment significatiu en els delictes de robatori i furt, afectant diverses estacions i línies. Fa referència al que anteriorment s'anomenava el Triangle Roig o el Triangle de les Bermudes , una zona on els delictes d'aquest tipus solien ser més freqüents i que, en anys anteriors, es limitava a tres línies de metro. Actualment, aquest problema s'ha estès a les cinc línies principals de la ciutat (L1, L2, L3, L4 i L5), així com a estacions concorregudes de Rodalies.

El dirigent del Partit Popular subratlla la manca de personal i la manca d'eines adequades per enfrontar la violència i els furts comesos per carteristes , que "operen amb impunitat" i "contribueixen a la inseguretat en el transport públic". Sirera sosté que el metro no es pot convertir en un entorn propici per als carteristes ni suposar un perill per als usuaris i el personal de seguretat de les estacions.

En base a les dades proporcionades pels Mossos d'Esquadra, Sirera destaca que al metro de Barcelona tenen lloc al voltant de mig centenar de furts al dia. Tot i això, subratlla que aquesta xifra podria ser encara més gran, considerant que molts casos no es registren a causa de l'absència de detencions, intervencions per part del personal de seguretat o denúncies formals a la policia.

Per tant, el líder del Partit Popular barceloní considera urgent la implementació de mesures, ja que no es pot permetre que els carteristes i altres delinqüents operin lliurement al metro de Barcelona, convertint-lo en el lloc habitual de comissió de delictes. A més, ressalta que alguns d'aquests robatoris tenen lloc amb violència, posant en risc la seguretat i la vida dels usuaris. En aquest context, garantir la seguretat dels ciutadans no és només responsabilitat del govern municipal, sinó també una obligació fonamental de l'alcalde de la ciutat.