Cambres ubicades als carrers de Barcelona / @CatPress

En un mes molt calorós quan al setembre tornin moltes de les vacances es trobaran instal·lades algunes de les càmeres que el consistori barceloní ha decidit instal·lar sobre molts semàfors.

Les mateixes estan sent instal·lades a les vies principals i són obstensiblement visibles i serviran per controlar millor el trànsit rodant als carrers de la ciutat de Barcelona.

Com es pot observar a les instantànies les noves càmeres estan sent instal·lades de dos en dos a cada encreuament relevane com el de la fotografia que està ubicat a la cruïlla de carrer Balmes amb Ronda Universitat.

Aquest retorn han de fer-ho tranquil·lament els veïns per no trobar-se amb una multa per fer alguna maniobra que vagi contra les normes establertes i que captarà amb tot luxe de detalls les noves càmeres de la ciutat.