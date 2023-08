L'accés principal a la biblioteca. Foto: Catalunya Press

Encara no són ni les 12 del migdia ia Barcelona la calor és insuportable. Tot i això, quan ens aproximem a la biblioteca Gabriel García Márquez , el panorama de carrers buits desapareix. Veïns del barri de Sant Martí de Provençals , on hi ha l'equipament, que dilluns passat 21 d'agost va guanyar el premi de millor biblioteca pública del món , fan fotografies i enregistren vídeos a l'exterior de l'edifici.

I no es pot dir que sorprengui. L'edifici, majestuós, és al carrer del Treball, molt a prop de la parada de metro Sant Martí. Amb la seva arquitectura de fusta i els colors, clars i atractius, fa que sigui impossible passar de llarg.

La biblioteca es va emportar el guardó a Rotterdam, sent la millor candidatura per davant de la Xangai Library East de Xina, la Public Library Janez Vaikard Valvasor , d'Eslovènia i la Parramatta Library d'Austràlia.

Abans d'entrar-hi, ja trobes la primera referència a l'escriptor, amb una de les frases més cèlebres de García Márquez. "La vida no és la que un va viure, sinó la que hom recorda i com la recorda per explicar-la", de la seva obra Vivir para explicarla.

Un detall de l´exterior. Foto: Catalunya Press

Quan posem els peus al seu interior, sorprèn (o potser no) l'enorme quantitat de gent que hi ha ; veïns del barri, persones que vénen d'altres punts de la ciutat, curiosos... i també companys de professió, càmeres i micròfons, que volen captar les sensacions poques hores després d'haver rebut el guardó.

LLUMINOSA I DIÀFANA

Si hi ha dos adjectius que descriuen a la perfecció la biblioteca són lluminosa i diàfana. Destaca pel disseny modern i innovador, on amb una presència gairebé monopolitzadora del color blanc i la fusta, convertint-la en un espai que acull, que t'abraça.

A aquesta sensació hi contribueixen les nombrosíssimes butaques que hi ha repartides per les diferents plantes i que conviden a gaudir de la lectura i oblidar-se del pas del temps.

Una dona llegeix un llibre a la biblioteca. Foto: Catalunya Press

Més enllà d'aquest propòsit, la raó de ser de qualsevol biblioteca, l'equipament també funciona com a refugi climàtic, un espai climatitzat, ideal per fugir i protegir-se del rigor estival (gaudint de la cultura) que és particularment dur aquesta setmana del mes d'agost.

IBÁÑEZ I GARCÍA MÁRQUEZ COMPARTEIXEN PROTAGONISME

La biblioteca es diu García Márquez... però l'escriptor i periodista colombià comparteix, a l'interior, protagonisme amb una altra icona de la cultura, en aquest cas, local, de Barcelona. I és que un dels espais de la biblioteca de Gabo és per a Francisco Ibáñez.

Foto: Catalunya Press

Foto: Catalunya Press

L'autor de Mortadel·lo i Filemó , entre molts altres, era fill i veí del barri, per la qual cosa cap escenari és més adequat que aquesta biblioteca per recordar l'il·lustrador, que va morir fa poc més d'un mes, el 15 de juliol passat.

El racó Francisco Ibáñez és un espai deliciós en què podem gaudir amb el seu patrimoni cultural i les històries de Botons Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotera i Otilio i el 13 Rue del Percebe, entre d'altres.

El bust de Gabriel García Márquez, obra d'Óscar Noriega. Foto: Catalunya Press

ZONES INFANTILS, TERRASSES I UN ESPAI PER GRAVAR PODCAT

Pujant i baixant per les escales, (no volem fer servir els ascensors), anem trobant la resta d'espais de la biblioteca. A la zona de joc infantil (batejada com a Racó de famílies ), mares, pares i fills juguen de forma despreocupada.

A les terrasses , persones de totes les edats llegeixen un llibre o consulten un diari. "És un luxe tenir una biblioteca així", se sent. "No m'estranya que li hagin donat el premi", responen.

A més, al nivell més baix de l'equipament hi ha un estudi de ràdio , que depèn de la Xarxa de Biblioteques i de la Xarxa de Ràdios Comunitàries, on s'enregistren, sobretot, podcasts. Aquest és un altre dels elements que s'han tingut en compte per concedir el guardó.

"Encara HE D'ANAR PER PRIMERA VEGADA"

Ja de tornada, trobem una dona que mira la biblioteca amb els ulls com a plats. "Visc aquí al costat, però... et pots creure que encara he d'anar per primera vegada?", apunta, un punt avergonyida per no haver gaudit (encara) d'aquest imponent edifici.

Que no pateixi, perquè no tothom pot dir que té la millor biblioteca del món a un pas de casa.