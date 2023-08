Una concentració de taxis. Foto: Europa Press

Elit Taxi ha convocat una marxa lenta pel centre de Barcelona el proper 5 de setembre per protestar contra les sancions de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), van explicar el passat 23 d'agost.

La convocatòria respon a la intenció de no admetre "el recurs especial de protecció de drets fonamentals" que va presentar Élite Taxi quan l'ACCO va sancionar l'entitat amb 122.910 euros per textualment boicotejar Uber i altres operadors.

"Ara que l'ACCO actua com a aparell repressor de les classes populars (la Generalitat) posa tota la seva maquinària per evitar que s'obri el debat a Catalunya", van afegir.

Ha explicat que en un inici havien decidit "bloquejar els accessos a la ciutat a l'operació tornada", però que finalment han apostat per la marxa lenta perquè els ciutadans no paguin les contradiccions de l'administració, en les seves paraules.

La marxa començarà a plaça Espanya a les 9 del matí, creuarà la Gran Via de les Corts Catalanes fins al passeig de Sant Joan i arribarà al Parlament per mostrar que “el taxi no es mereix aquest menyspreu”.