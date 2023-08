Agents de la Guàrdia Urbana després de rescatar el gos - GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat en un tuit recollit per CatalunyaPress que han hagut d'acudir a un domicili de Nou Barris per rescatar un gos que feia tres dies que era al balcó, sense menjar ni aigua i al sol.

Segons informa la policia barcelonina, han estat alertats per un testimoni que ha vist el gos només durant tres dies.

El propietari de l'animal ha estat denunciat per un possible delicte de maltractament animal, i el gos ha estat traslladat a la protectora Help Guau.