Operari tallant una palmera / @EP

El grup municipal d' ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al Govern de Collboni que presenti un informe de quants arbres i palmeres ha revisat aquest estiu, a quin estat es troben i quines mesures ha pres per evitar noves caigudes i possibles accidents.

Aquesta petició arriba després que les palmeres hagin estat a l'ull de l'huracà durant aquest mes. Aquest mateix dimecres va caure un arbre a la superilla de Sant Antoni a les 7.00 hores del matí, a l'alçada del número 55 del carrer Comte Borrell. En aquest mateix carrer es va detectar moviment en un altre arbre i s'ha talat aquest dimecres al matí, mentre que el Parc i Jardins estudia les causes de la caiguda.

Afortunadament, ningú va resultar ferit per la caiguda en aquest episodi, justament el contrari que va passar el 3 d'agost passat. Al Raval, una noia de 20 anys va morir després que li caigués una palmera a sobre.

Durant els dies següents, l‟Ajuntament de Barcelona es va reunir amb la Guàrdia Urbana, els serveis d‟emergència i els representants de l‟empresa Parcs i Jardins per abordar el problema i trobar l‟origen de l‟accident.

Entre les causes detectades durant l'informe es va esmentar una cavitat al tronc de la palmera, catalogada com a lleu, que afectava el 25% del radi de la planta. Tot i això, es va concloure que aquesta cavitat no podria considerar-se l'única causa de la caiguda. A més, s'ha identificat una "oscil·lació tèrmica" específica que havia afectat aquesta palmera en particular. Aquest canvi sobtat de calor podria haver afectat la hidratació de l'arbre i augmentar-ne la rigidesa, contribuint així a l'incident.

L'Ajuntament es va fer càrrec del funeral de la noia, al marge de l'assegurança que fixa la indemnització, tal com va avançar El Periódico. A més, també va fixar la seva atenció a la resta dels arbres i va haver de revisar més de 900 palmeres per assegurar-se que no tornava a succeir. En conclusió, les va haver de regar a consciència i talar vuit arbres per la seguretat.

Per tant, els arbres han estat un dels protagonistes de l'estiu, potser a causa de la climatologia, ja que l'estrès hidric va ser el culpable de la caiguda en el cas de la jove del Raval. Tocarà esperar per veure si el consistori fa cas de la petició d'ERC per veure l'estat de la resta d'arbres.