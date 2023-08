Instagram / @ningumedicearte

El petó no consentit entre el president de la Reial Federació de Futbol Espanyola (RFEF), Luis Rubiales, i la jugadora Jenni Hermoso ha acaparat tota l'atenció mediàtica. L'artista conegut com a Dani Ojeda , conegut a les xarxes socials com @nadiemedicearte, ha creat un mural al carrer Vallespir de Baix, al barri de Sants. En aquesta obra, Ojeda ha reinterpretat l'incident i ha reemplaçat la futbolista per l'excampió mundial de pes pesant, Mike Tyson.

L'artista ha publicat la seva obra a Instagram i l'ha acompanyat d'un text en què reivindicava que s'adoptessin mesures per frenar el masclisme: “S'ha demostrat com està de calat el masclisme i la cultura misogena a totes les capes de la societat, això demana mesures profundes”. En una segona publicació s'ha fet una pregunta: “ Ho hauria fet amb Iniesta o amb Carvajal?”.

Aquesta manifestació artística s'uneix a les reclamacions que han fet altres equips de la ciutat , com la Unió Esportiva Sant Andreu i el Club Esportiu Europa, que van demanar la destitució del màxim líder del futbol espanyol.

Seguidament, es van sumar altres equips com Sants, SD Espanyol, futbol sala, Martinenc, Júpiter, i altres clubs de la ciutat comtal. El club de Sant Andreu va adoptar una postura encara més enèrgica, amb el president, Manuel Camino, plantejant acusacions en una entrevista a Onda Cero.