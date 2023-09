L'Ajuntament de Barcelona reprèn la mesura 'Obrim Carrers' a partir d'aquest cap de setmana 2 i 3 de setembre, després de l'aturada d'estiu durant el juliol i l'agost, ha informat en un comunicat aquest divendres.

Aquests dos carrers es tallaran al trànsit cada dissabte i diumenge entre les 10 i les 21 hores per facilitar el passeig dels vianants a la via pública, ja que "precisament aquestes són dues vies de la ciutat per on circulen molts vehicles".

El tall de trànsit es fa a Creu Coberta entre la plaça Espanya i el carrer Munné, ia Gran de Gràcia el carrer Nil Fabra i la plaça Nicolás Salmerón.