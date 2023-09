Una de les comissaries de Ciutat Vella, situada a Nou de la Rambla. Foto: Google Maps



Els centres i les parts més turístiques de qualsevol ciutat del món solen ser les que, habitualment, necessiten més presència policial per motius de seguretat. A Barcelona, els districtes més cèntrics són Eixample i Ciutat Vella, encara que és el segon el que sol ocupar més espai en mitjans i xarxes socials per notícies que moltes vegades no són bones.

Per això, a finals d'aquesta setmana, el Departament d'Interior de la Generalitat ha anunciat el desplegament de 77 agents a les comissaries que hi ha als diferents barris del districte (una al Raval i l'altra a la Barceloneta).

En aquest sentit, el president de l'Associació Veïns El Raval, Antonio Martínez, valora positivament l'anunci en declaracions a Catalunya Press. "Ciutat Vella i en concret el Raval són molt conflictius. Com més forces policials hi hagi, millor", apunta.

"Als mesos i anys més durs de la pandèmia del Covid va baixar la delinqüència, però amb el final de les restriccions s'ha recuperat, si no és que ha crescut", denuncia el president de l'associació veïnal, que apunta situacions que viuen diàriament com "robatoris amb violència, gent drogant-se al mig del carrer i baralles entre bandes pel territori o pel control d'alguns carrers".

I és que segons el parer de Martínez, “Ciutat Vella continua sent el lloc de Barcelona amb més incivisme, brutícia i massificació”. Preguntat per si el canvi al govern municipal de la ciutat, amb l'arribada dels socialistes i de Jaume Collboni, ha servit per millorar la situació d'aquesta zona, el president veïnal assegura que “és molt aviat per valorar el canvi”.

De totes maneres, apunta que encara que "a la propera Audiència Pública, com hem fet en tots els mandats de tots els colors i partits, estarem queixant-nos i exposant i denunciant les situacions amb què ens enfrontem diàriament".

"POLICIA DE PROXIMITAT"

Aquesta aposta per la "policia de proximitat", com va explicar el conseller Joan Ignasi Elena, també es vol portar a això de barris de la ciutat de Barcelona ia altres punts de Catalunya, ja que el màxim responsable de la conselleria va explicar que en total el cos suma 762 nous agents (468 homes i 294 dones).

El districte d' Horta-Guinardó rebrà 24 agents, Eixample a 20 i Sant Martí, 19. L'arribada d'aquests efectius a tots aquests punts de la ciutat (ia la resta de Catalunya) forma part de l'acord que la Generalitat va acordar amb el PSC en el marc dels pressupostos.

LLUITA CONTRA L'INCIVISME

La notícia del reforç arriba setmanes després que el govern municipal barceloní hagi intensificat la lluita contra l'incivisme, fent que les multes per orinar o beure al carrer siguin més dures.

I és precisament Ciutat Vella el districte que concentra una bona part dels episodis relacionats amb aquestes conductes incíviques, tant a les zones més cèntriques com a les que són properes al mar.

Orinar i beure al carrer i també pintar grafittis en punts no autoritzats surt més car que mai, encara que el govern municipal barceloní recorda que, ara com ara, l'ordenança de civisme segueix sent la mateixa que hi havia fins ara, el govern del PSC es plantejaria incorporar alguns canvis, encara que això, en cap cas, no arribaria abans de la tardor, quan s'hagi tornat a posar en ple rendiment el curs polític.

MÉS PLACES DE MOSSOS ABANS QUE TERMINI L'ANY

D'altra banda, el desplegament d'aquests agents ha anat acompanyat d'un anunci que, abans que s'acabi aquest 2023, es convocarà una promoció de 850 places més , que s'afegeixen a la promoció que s'està examinant i fent proves d'accés diferents aquest estiu.

El conseller català, Joan Ignasi Elena va voler subratllar el concepte de policia de proximitat, i va destacar que la seva idea és que els agents estiguin molt més a prop dels veïns.

Amb aquestes noves convocatòries, la Generalitat continua avançant cap a la intenció de comptar amb un total de 22.000 Mossos per a l'any 2030.