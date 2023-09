Es faran obres entre les places Antoni Maura i Idrissa Diallo. EP

La Via Laietana de Barcelona encara la segona fase de la seva transformació i es tallarà aquest cap de setmana el sentit ascendent des de passeig Colom, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Les obres, que fins ara s'havien fet a la part superior de la via, passaran a executar-se al tram comprès entre les places Antoni Maura i Idrissa Diallo, "provocant canvis en la mobilitat".

L'inici de la segona fase coincideix amb els treballs de pavimentació que es duran a terme també aquest cap de setmana, al tram entre les places Urquinaona i Antoni Maura, i que suposaran afectacions viàries "excepcionals" durant el 2 i 3 de setembre.

Dissabte es faran feines de fresat que implicaran el tall total del sentit ascendent de la Via Laietana i la reducció a un sol carril de circulació en sentit descendent.

D'altra banda, diumenge es faran treballs d'aglomerat, suposant el tall total de circulació a Via Laietana entre la plaça Urquinaona i Antoni Maura, tant en sentit ascendent com descendent, ia partir de la plaça Antoni Maura i fins i tot passeig Colom s'habilitarà un carril en sentit descendent.

Els treballs de pavimentació comportaran afectacions al servei de les línies d'autobús 47, V15 i V17 ia partir del 2 de setembre el bus de barri 120 canviarà el seu itinerari i perdrà les parades de la Via Laietana en sentit muntanya.

MOBILITAT A LA SEGONA FASE



Després d'aquestes tasques de pavimentació, a partir del 4 de setembre “quedaran implantades les restriccions de circulació definitives”, que es mantindran durant tota la segona fase, i que impliquen la transformació del tram situat entre la plaça d'Antoni Maura i el passeig Colom .

Així, la circulació de vehicles en sentit ascendent passarà a estar tallada entre el passeig Colom (plaça d´Idrissa Diallo) i la plaça d´Antoni Maura durant 21 mesos, ia partir d´Antoni Maura fins a la plaça Urquinaona s´habilitarà un carril ascendent i el carril bici.

Hi haurà dos carrils descendents, un exclusiu de bus/bici, des de la plaça d'Urquinaona i fins a la plaça d'Antoni Maura i un únic carril descendent, entre la plaça d'Antoni Maura i el passeig de Colom, i els vehicles que hi vulguin accedir a guals, aparcaments i altres serveis ho hauran de fer des d'Urquinaona, en sentit mar.

A partir del 4 de setembre, els busos circularan com fins ara: en sentit muntanya desviats per l'itinerari alternatiu i, en sentit mar, per la Via Laietana.