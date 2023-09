Tot i no haver ferits en cap dels casos, aquestes situacions plantegen interrogants sobre la salut i manteniment de la vegetació urbana a la ciutat. EP

Aquesta tarda, els transeünts que passejaven pel Passeig de Gràcia van viure un ensurt inesperat quan un arbre emblemàtic d'aquesta via va col·lapsar, encara que sortosament no hi va haver ferits. L'incident va passar al voltant de les 5 de la tarda davant del número 62, a la intersecció amb el carrer València.

L'escena va mobilitzar unitats de la Guàrdia Urbana i un equip de bombers, que van fer tasques de sanejament i van retirar la secció danyada mentre s'esperava l'arribada del personal de Parcs i Jardins.

FERIDA LLEU AL PARC DE LA CIUTADELLA



Així mateix, avui s'ha registrat un altre incident al Parc de la Ciutadella, on branques d'un arbre han caigut sobre una dona de 39 anys, resultant aquesta amb ferides lleus. El SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) va atendre la dona afectada, i la Guàrdia Urbana també va respondre. A més, dos equips de bombers van establir un perímetre de seguretat al voltant de tres arbres al parc per garantir la seguretat.

L'arbre que va col·lapsar al Passeig de Gràcia estava afectat per un fong, cosa que va provocar la caiguda sense causar danys a tercers.



SEGON ICIDENT AMB ARBRES AQUESTA SETMANA



Aquest esdeveniment marca el segon incident relacionat amb la caiguda d?arbres a la ciutat durant aquesta setmana. Dimecres passat, un arbre en mal estat es va esfondrar a la superilla de Sant Antoni, al carrer Comte Borrell. Afortunadament, aquest accident tampoc va resultar en ferits, encara que un banc va quedar malmès.