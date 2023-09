Jaume Collboni / @EP

Un grup de delinqüents va assaltar el vehicle oficial de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mentre estava estacionat davant de la seva residència, en un moment en què no hi havia ningú a l'automòbil. En aquest incident, els lladres van robar les motxilles pertanyents als escortes de Collboni, segons ha explicat el programa Espejo Público.

Aquest succés va tenir lloc fa un mes, el 4 d'agost passat, tal com van relatar fonts vinculades a l'Ajuntament a La Vanguardia . En el moment del robatori, els agents de seguretat estaven duent a terme una vigilància nocturna a prop de l'habitatge de Collboni. Entre els objectes sostrets pels lladres hi havia un cartutx de pistola que contenia 13 bales, la placa d'identificació d'un dels agents, així com fins i tot un sandvitx.

Totes les pertinences robades van ser recuperades en poques hores després de l'incident. Un individu va trobar les motxilles en un edifici ubicat a Sant Adrià de Besòs i les va lliurar a les autoritats dels Mossos.

La investigació continua en curs, i les forces policials estan buscant activament els assaltants, que sembla que formen part d'una banda especialitzada en el robatori de vehicles.

"La policia està pentinant la zona de la Mina i té identificats els dos lladres perquè els van gravar les càmeres de seguretat", han informat a Espejo Público . Es presumeix que els sospitosos van escapar-se amb la col·laboració d'un tercer individu.