Home atropellat pels Mossoos - TWITTER

Un motorista ha estat atropellat aquest dimarts al matí a la plaça Kennedy de Barcelona, al barri de Sant Gervasi, per una patrulla de Mossos d'Esquadra que s'estava dirigint a una casa de la zona on hi havia hagut un robatori. Al moment de l'atropellament, el cotxe policial girava en sentit contrari de la circulació a la rotonda de la plaça.

A les xarxes s'ha difós un vídeo posterior a l'atropellament, on es pot veure el motorista estès a terra mentre és atès pels agents de Mossos:

Els mateixos Mossos han confirmat que la patrulla estava de servei i han fet la maniobra en sentit contrari per perseguir una persona sospitosa d'un robatori.

Van girar en sentit contrari a la circulació "com poden fer tots els vehicles prioritaris, com ara cotxes policials o ambulàncies", apunta el cos a El Periódico.