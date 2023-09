Arxiu - Barcelona substituirà l'asfalt per un paviment sostenible a la 'superilla' de l'Eixample - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu

La magistrada del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona ha estimat el recurs interposat per la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona (Barcelona Oberta) contra l'acord adoptat per la Comissió de Govern el 26 de maig del 2022 de reurbanització del carrer Consell de Cent , coneguda com a ' superilla ' o ' superilla ' de l'Eixample.

La sentència "condemna l'administració a retornar les actuacions a l'estat en què es trobaven amb anterioritat a la seva aprovació" , i dóna 15 dies a l'Ajuntament per recórrer.

Barcelona Oberta havia al·legat que l'acord era “una modificació encoberta del Pla General Metropolità (PGM)”, mentre que l'Ajuntament va argumentar que la transformació és un projecte d'obres ordinari per convertir Consell de Cent en una via urbana de prioritat invertida amb plataforma única , i empara a la seva competència en matèria mediambiental i mobilitat.

El consistori va al·legar que és innecessària la modificació del plantejament perquè les obres no modifiquen el règim jurídic del sòl, ni la funcionalitat del carrer.

"Manifestació totalment errònia ja que passem d'un carrer que complia la funció que li venia atribuïda de xarxa viària local a un carrer, com sostenen els mateixos informes i el document que la sustenta, pensat principalment per a vianants", diu la resolució judicial.

RESPECTAR L'ÚS DEL SÒL

La magistrada recorda que el PGM té com a funció qualificar el sòl per donar-li els mateixos usos, que “s'han de respectar per les diferents administracions”.

Ha reconegut que, "avui dia, mobilitat, urbanisme i medi ambient han d´anar de la mà", però que "aquesta premissa no implica que es modifiquin les previsions d´un plantejament mitjançant un projecte d´obres ordinari".

FALTA D'ESTUDI SOCI-ECONÒMIC

També ha assenyalat la manca d'un estudi o memòria socioeconòmica i ambiental de les obres esmentades , cosa que infringeix l'article 10.4 a) de la Llei 3/2007 de l'obra pública de Catalunya.

Alhora, ha apuntat que la fragmentació de les obres ordinàries --que sí que està permesa-- no va anar acompanyada de la resolució administrativa preceptiva per "fonamentar la conveniència i la possibilitat d'aquest fraccionament".