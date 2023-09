El cap del gerent de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, Francesc Jiménez , ha explicat es talaran les palmeres datileres de més de 10 metres d'alçada de la ciutat, després que ni els experts del consistori ni l'informe encarregat hagin esbrinat per què una va caure i va matar una noia de 20 anys al Raval a l'agost.

Arxiu - Bombers i Mossos d'Esquadra van al Raval de Barcelona on ha caigut una palmera a una dona, el 3 d'agost del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Una dona de 20 anys ha mort avui en caure-li a sobre una palmera al carrer Joaquim Costa - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

"Ens preocupa perquè no hi podem intervenir, no podem saber què podem fer o com podem detectar que a altres palmeres de la ciutat els pugui passar el mateix" , ha assenyalat en una roda de premsa d'aquest divendres amb el cap de gestió de l'arbrat de Parcs i jardins, Joan Guitart.

Jiménez ha detallat que l'Ajuntament talarà els exemplars que superin els deu metres d'alçada i els que superin els cinc metres i que tinguin "les característiques de la palmera del Raval".

S'ha decidit talar un total 540 palmeres --de les quals ja se n'han retirat 308-- i després d'haver retirat 1.224 de les 2.500 que hi havia a la ciutat.

Guitart ha detallat que aquests arbres creixen entre 10 i 20 centímetres anuals i que l'Ajuntament farà el seguiment “a mesura que vagin creixent”.

I ha matisat que mantindran aquells exemplars que el consistori consideri d'“interès local”.

EXCÉS DE PES PER SEQUERA



Tant l'informe encarregat a una empresa especialista en arbrat com els tècnics de l'Ajuntament han conclòs que els "únics factors factibles" que podrien explicar la caiguda és un excés de pes de la part superior de l'arbre per manca d'aigua, i per això Barcelona rega des de llavors els exemplars sistemàticament.

Segons l'informe, que ha llegit Jiménez durant la compareixença, la palmera estava "sana, amb aspecte normal, estava creixent bé, sense defectes visuals i no tenia defectes interns".

Per tot això, l'Ajuntament sosté que la caiguda "no era previsible" i que cap factor no va permetre actuar de manera preventiva.

La investigació també ha resolt que ni el vent ni la inclinació de la palmera implicaven un risc, i ha plantejat que “podria ser rellevant” el tancament de la font ornamental de la plaça per la sequera.

Jiménez ha reflexionat que "és una hipòtesi" ja que, segons ha explicat, pot ser que la font tingués filtracions que ajudessin a hidratar la palmera.

ESPÈCIES SUBSTITUTORIES



Guitart ha explicat que el consistori substituirà els exemplars retirats per arbres --entre els quals hi haurà palmeres-- "en funció de la disponibilitat que hi hagi" i preveu plantar-los d'una altura ja determinada, si bé ha dit que dependrà de la ubicació a la que estiguin destinades.

Així, introduiran "noves espècies a la ciutat", entre les quals ha enumerat livistonas, buties i washingtonies.

Barcelona ha modificat el Pla de gestió de risc de l'arbrat, que Jiménez ha dit que ja era un dels més restrictius de l'Estat, i ha dit que amb les noves mesures ho serà encara més.