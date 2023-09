EuropaPress 5426687 activistes ecologistes rebelli extinci pinten vaixell amarrat marina port

Activistes ecologistes de Rebel·lió o Extinció han pintat un vaixell de la Marina Port Vell de Barcelona aquest divendres al matí en protesta per un "estil de vida insostenible per al planeta", han reivindicat en un comunicat.

En aquest, els activistes asseguren que "el mega-iot de luxe" objecte de l'acció pertany a "Nancy Walton, filla de James Bud Walton i hereva de la família que controla la cadena de supermercats Walmart". Afegeixen que el motiu és la "protesta per la crisi climàtica".

Marina Port Vell ha explicat que un grup de persones han accedit al matí a les seves instal·lacions i han pintat l'embarcació, que recentment va ser atacada al Port d'Eivissa.

Han afirmat que l'incident ha estat solucionat i el vaixell està "en perfectes condicions", després d'una actuació ràpida de l'equip de seguretat, reforçat després del que va passar d'Eivissa.

El 16 de juliol passat dos activistes de l'organització ecologista Futuro Vegetal van ruixar amb pintura el mateix vaixell per protestar contra la crisi climàtica.

Rebel·lió o Extinció ha emmarcat la pintada d'aquest divendres dins de la seva campanya 'Make them pay', per la qual demanen prohibir i confiscar els "megaiots" així com fer pagar danys climàtics a aquells que més contaminin.