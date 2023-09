Foto: TMB

Amb motiu de la celebració dels actes de la Diada nacional de Catalunya a Barcelona, el pròxim dilluns 11 de setembre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Ajuntament de Barcelona recomanen l’ús del transport públic, especialment el metro, en els desplaçaments que es realitzin per accedir a la zona de Sants, plaça d’Espanya i part del centre de la ciutat, ja que el trànsit en superfície estarà restringit.



Reforç a totes les línies de metro

TMB ha preparat un dispositiu que inclou reforços de trens a totes les línies convencionals de la xarxa i un desplegament de personal d’atenció, de neteja i de seguretat a les estacions afectades, tant a l’inici com al final de l’acte principal de la tarda. Entre les 13.00 i les 21.00 hores, el metro oferirà una capacitat superior a l’habitual, especialment a les línies 1 i 3, on circularan un total de 18 trens addicionals, incrementant un 20% l’oferta respecte d'un dia festiu.

A partir de les 15.30 hores es recomana evitar l’estació d’Espanya (L1 i L3) com a destinació i fer servir com a alternatives les estacions pròximes d’Hostafrancs (L1), Rocafort (L1), Tarragona (L3) i Poble Sec (L3), en previsió d’una possible concentració de persones a l’exterior que dificulti la sortida i tenint en compte que l’estació es troba en obres per millorar-ne l’accessibilitat.



En cas de gran afluència de passatge, caldrà seguir en tot moment les indicacions que donin el servei de megafonia, els dispositius lluminosos i el personal de metro, que estarà en contacte amb les autoritats de seguretat pública.

Desviaments i limitacions en gairebé una trentena de línies de bus



Durant el matí se succeiran les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. Per aquest motiu algunes línies de bus que circulen per la ronda de Sant Pere (D50, H16, V15, V17, 19, 47 i la ruta vermella del Barcelona Bus Turístic) veuran modificat el seu recorregut en aquesta zona. Per tant, durant tota la jornada de dilluns serà recomanable fer servir el transport subterrani per als desplaçaments entorn de la zona afectada.