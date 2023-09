També hi haurà talls a Roger de Flor i Padilla a finals de setembre. EP

Les obres per unir els tramvies tallaran des d'aquest dimarts el trànsit als carrers Castillejos i Bailèn a les seves confluències respectives amb l'avinguda Diagonal, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Del 12 al 27 de setembre no es podrà baixar per Castillejos a la cruïlla amb el carrer Aragó, per la qual cosa la circulació es desviarà per Aragó i Lepant.

Passarà el mateix a la cruïlla de Castillejos amb Consell de Cent, i el trànsit rodat haurà d'anar a buscar els carrers Aragó i Lepant.

El tram entre Consell de Cent i Diagonal serà només per a accés de veïns (guals) i serveis, quedant habilitat en doble sentit.

La parada de bus de la línia V23 (la ubicada a Castillejos entre les Consell de Cent i Aragó) estarà anul·lada mentre duri l'afectació.

BALLÍ-DIAGONAL: TALLAT FINS AL DIA 20



Des de dimarts fins al 20 de setembre es tallarà el trànsit a Bailèn amb Diagonal, excepte per a vehicles de veïns i serveis del tram.

D'aquesta manera, la circulació es desviarà per Provença, Girona, Còrsega, Bruc i València, amb reincorporació posterior a Bailèn.

TALLS EN ROGER DE FLOR I PADILLA



A més, del 26 de setembre a principis d'octubre, les mateixes actuacions tallaran Roger de Flor entre València i Diagonal, i la circulació es desviarà per València, Sicília i Mallorca, per reincorporar-se després al sentit ascendent de Roger de Flor.

El tram entre Mallorca i Diagonal quedarà en atzucac, amb accés exclusiu per a veïnat i vehicles d'emergència.

I del 27 de setembre a mitjans d'octubre, també es tallarà la cruïlla Padilla-Diagonal, amb un trencall de circulació que es farà pels carrers Diputació, Marina i Consell de Cent per reincorporar-se a Padilla en sentit pujada.