L´Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquest dimarts les obres d´un nou tram del carril bici del carrer Mallorca (entre Borrell i Rocafort) i de la part final d´aquest eix, que seguirà per avinguda Roma des del carrer Rocafort fins al carrer Tarragona.

Arxiu - Imatge d'un carril bici de Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu

Aquesta intervenció se suma a la que ja va començar la setmana passada per implantar i millorar infraestructura ciclista al tram del carrer Mallorca comprès entre Sicília i Urgell, informa aquest dimarts en un comunicat.

Els nous trams d'aquesta intervenció enllaçaran amb el carril bici del carrer Mallorca ja existent, entre el carrer del Clot i el passeig Sant Joan, configurant un nou eix horitzontal ciclista que travessarà la ciutat en sentit Llobregat.

TRIAS FARGAS



Aquest setembre també està previst que comencin les obres del carril bici del carrer Trias Fargas (entre Espriu i el passeig Marítim) i de la seva continuació pel passeig Marítim (entre Trias Fargas i Trelawny).

Es preveu que aquest carril s'acabi cap a finals d'octubre: el nou carril serà unidireccional i estarà a la banda esquerra de la circulació.

PASSEIG MARAGALL I GRAN VIA



Els propers dies també han d'acabar les obres del carril bici del passeig Maragall (entre el carrer Conca i la plaça Maragall), el carrer Freser (entre Independència i el passeig Maragall) i el carrer Rosselló (entre Castillejos i Independència).

A més, aquest semestre està previst que s'acabin les obres del carril bici de la Gran Via entre la plaça Espanya i el carrer Mineria, i les del tram de la Gran Via entre el carrer Mineria i la plaça Cerdà.

En aquest cas es fan obres d'implantació de carrils bici als laterals de la Gran Via per substituir el carril bici bidireccional que circula per la vorera del costat Sants de la Gran Via.