El carrer Escudellers Blancs. Foto: Google Maps

“Crec que és la 10a cassolada al carrer Escudellers Blancs”. Així comença la publicació a X d'un veí d'aquest punt del Gòtic , lamentant la “flagrant manca de seguretat i neteja” que el barri viu al seu dia a dia.

De fet, denuncia que “se senten impotents” perquè en aquest petit espai de Ciutat Vella “tenim 10 venedors de droga que ens intimiden”.

Per això, interpel·la directament la Guàrdia Urbana, el responsable de seguretat de la ciutat, Albert Batlle, i l'alcalde, Jaume Collboni , dient que les administracions i les forces de l'ordre "no fan res" per arreglar aquesta problemàtica.