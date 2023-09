Intersecció entre Concili de Trento i els carrers Pere Vergès i Àngels Garriga, el lloc on s'ha produït el tiroteig - GOOGLE MAPS

L' Associació de Veïns de La Pau (Barcelona) ha convocat una concentració aquest dimarts a les 18.00 hores després que s'hagi produït "de nou, un tiroteig al nostre barri", afirmen en una publicació a les seves xarxes socials que ha estat recollida per CatalunyaPress .

Els veïns denuncien que "la situació és insostenible i el barri diu prou" . Per això, han decidit reunir-se de forma "urgent" a la Plaça de la Pau (plaça de l'església) aquest dimarts 13 de setembre a les 18.00 hores.

El tiroteig es va produir durant la nit d'aquest dilluns, a les 22.20 hores al carrer Concili de Trento , a la intersecció amb els carrers Pere Vergés i Àngels Garriga . Pel que sembla, els veïns van sentir sis trets i un cotxe fugint a tota velocitat. Quan van arribar els Mossos no hi havia ningú, però van trobar casquets de bala.

Miguel Romera , president de l'associació veïnal, explica a CatalunyaPress que es tracta d'un "fet de violència brutal i extrema" que ha posat en alerta els veïns del barri. L?associació veïnal d?aquest popular barri barceloní lamenta que l?Ajuntament de Barcelona i la Generalitat no prenguin mesures per evitar aquestes situacions. Denuncien que l'Administració tracta La Pau com un barri "perifèric, oblidat", i reclamen "la mateixa dignitat que altres barris". "L'Ajuntament i la Generalitat són els responsables que passi això que no passa a altres barris", sentencia Miguel Romera .

Els veïns no es volen pronunciar sobre qui pot ser l'autor del tiroteig. Hi ha sospites, però no confirmades, i de moment els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona “estan investigant el cas”, confirma el portaveu de l'Associació de Veïns de la Pau.

A la convocatòria de la concentració, els veïns demanen "màxima difusió" per tenir prou repercussió i aconseguir revertir el problema d'inseguretat al barri. Segons confirmen a CatalunyaPress , a la concentració també estan convocats representants de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i el regidor del Districte de Sant Martí, David Escudé .