Foto: TMB

Amb motiu de la celebració de la 45a edició de la Cursa de la Mercè, que es farà a Barcelona el diumenge 17 de setembre, diverses línies d’autobús poden tenir afectacions pel que fa a recorregut i horari entre les 6 i les 15 hores, aproximadament. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana el metro per als desplaçaments per determinats sectors de la ciutat, especialment diumenge al matí i al migdia.

La prova, que s’iniciarà a les 8:30 afectarà tot el trànsit de superfície al llarg del seu recorregut. La prova esportiva proposa un circuit de 10 quilòmetres que passa per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat. Els participants sortiran de l’avinguda Reina Maria Cristina i continuaran per plaça d’Espanya, avinguda Paral·lel, Calàbria, Gran Via de les Corts Catalanes, plaça Tetuan, passeig de Sant Joan, passeig Lluís Companys, Buenaventura Muñoz, Nàpols, passeig Pujades, passeig Lluís Companys (andana central), Ronda Sant Pere, plaça de Catalunya, ronda Universitat, plaça Universitat, ronda Sant Antoni, Sepúlveda, Viladomat i, de nou, avinguda Paral·lel, plaça d’Espanya i avinguda Reina Maria Cristina, on hi haurà l’arribada.

Tot plegat provocarà diferents afectacions en 34 línies de bus de TMB, que veuran alterat o limitat el recorregut mentre es desenvolupi la prova esportiva. Són les següents: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 79, 120, 121, 141, 150 i les línies del Barcelona Bus Turístic (rutes vermella i blava).

Es podrà comprovar l’estat del servei al web de TMB.