Cartell d´una ZBE propera a Barcelona. Foto: AMB

Des de l'any 2016, tots els cotxes matriculats a Espanya estan classificats per la Direcció General de Trànsit (DGT) en funció del potencial contaminant.

Així, cada vehicle passa a formar part d'una categoria, que es pot acreditar amb una etiqueta o adhesiu mediambiental adhesiva, un distintiu que els identifica com a vehicle de Zero Emissions, Ressò, C o B .

Amb l'entrada de l'obligatorietat de les zones de baixes emissions a diversos punts d'Espanya aquest any 2023 (tot i que a ciutats com Barcelona i Madrid ja funcionen des de fa anys), els conductors han vist com cal canviar els seus vehicles més antics, a els casos que emetessin més contaminació, per altres de més sostenibles.

Així, si es compleixen els plans previstos i la justícia no reverteix aquesta decisió, els cotxes amb etiqueta B (turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir del gener del 2000 i els dièsel a partir del gener del 2006. També els vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies tant benzina com dièsel matriculats a partir del 2005. Els de benzina han de complir la norma Euro3 i els dièsel les Euro4 i 5) deixarien de poder circular per la capital de Catalunya el proper 31 de desembre .

Això, però, és la voluntat del govern municipal barceloní, encara que es pot veure alterat, perquè el procediment judicial que pot fer que aquesta data no sigui definitiva encara és obert.

De fet, la ZBE barcelonina ha estat altament qüestionada pel seu alt nivell restrictiu. El març del 2021, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar la ZBE perquè faltaven "informes que avalin algunes restriccions, excés de l'àmbit geogràfic d'implantació o massa restricció del tipus de vehicles afectats". Tot i això, la Generalitat, l'Ajuntament i l'AMB van presentar un recurs contra aquesta sentència.

Fins i tot, el 2021 la Síndica de Barcelona va instar l'Ajuntament a impulsar modificacions després que l' Associació Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries, una entitat constituïda per uns 5.000 socis, presentés una denúncia.

Pel que fa als vehicles amb etiqueta C , la data amb què els governs municipals treballen és més llunyana, ja que l'horitzó està fixat el desembre del 2029. De nou, però, cal estar pendent a possibles recursos o procediments judicials.



MADRID TAMBÉ TRACTA D'ACCELERAR-HO

A més de Barcelona, Madrid també vol accelerar la disminució dels cotxes que més contaminin.

La capital espanyola no deixarà que els vehicles amb etiqueta B circulin pels trams compresos a l'anomenada ametlla central de la M-30 des de l'1 de gener de l'any que ve... excepte per als conductors empadronats a la ciutat i que hi paguin l'impost de circulació. Si es compleixen aquestes dues condicions, hi haurà una moratòria d?un any més.

Pel que fa als vehicles amb etiqueta C, el seu futur a Madrid és més difús, ja que no tenen fixada una data com sí que passa a Barcelona, encara que els timings podrien ser similars.