Collboni va destacar la importància d'aquest gest i va transmetre un missatge d'esperança a la ciutadania ucraïnesa i va declarar: "La llibertat és la nostra llibertat". EP

Barcelona ha anunciat la cessió a Kíev (Barcelona) de dos camions dels Bombers de Barcelona i material humanitari per rescatar víctimes de la runa dels bombardejos i rehabilitar edificis destruïts per la invasió militar russa.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha indicat en una piulada aquest dissabte que aquest material, que inclou equips d'emergència vitals, forma part del tercer lliurament de material humanitari que l'Ajuntament envia a Kíev, en el marc del Pont Humanitari entre Barcelona i Ucraïna.

Collboni ha afegit que amb aquesta tramesa es reafirma aquest Pont Humanitari i que des de l'Ajuntament transmeten un missatge d'esperança a la ciutadania ucraïnesa: "La seva llibertat és la nostra llibertat".

Aquesta tercera entrega està formada per una grua autopropulsada capacitada per retirar enderrocs i realitzar operacions de rescat; un nou camió d'autobomba que té una capacitat cisterna de 2.500 litres i quatre armaris amb persianes per portar material divers contra els incendis.

Es preveu que tots dos vehicles arribin el 26 de setembre a Kíev: la grua sortirà aquest dissabte des del port de Cantàbria mentre que el camió acompanyat d'una furgoneta amb un element auxiliar ho farà divendres per via terrestre.

Barcelona, mitjançant la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament, subvenciona actualment 5 projectes o programes realitzats per entitats que treballen sobre el terreny: el Comitè Català per als Refugiats, Creu Roja, Farmamundi, Pallassos Sense Fronteres i Unicef.

TERCER ENVIAMENT



L'Ajuntament va realitzar el primer enviament a l'estiu del 2022 amb el lliurament de dos vehicles dels Bombers: un camió autobomba i un vehicle amb un braç articulat cedit pel Port de Barcelona, així com material especialitzat en la protecció i extinció d'incendis i material sanitari.

El segon comboi humanitari es va lliurar a finals d'any amb material logístic format per generadors d'electricitat amb capacitat per donar servei a edificis; un equip hidràulic d'excarceració necessari per al salvament de persones; 300 vestits de protecció biològica, 100 vestits de protecció química i 15.000 màscares.