Pel que fa als treballs previstos en aquesta segona fase de les obres, al tram situat entre el passeig de Colom i la plaça d' Antoni Maura , ha explicat que aplicarà canvis perquè hi hagi "més fluïdesa" de trànsit.

En declaracions als periodistes, Paton ha assegurat que s'aplicarà més temps semafòric "especialment a la part baixa de la via quan arriba al passeig Colom ", s'eliminarà el pas de vianants a prop de Jaume I, i s'habilitarà un doble carril al últim semàfor del passeig perquè els vehicles s'aturin davant seu i després puguin fer la incorporació via Colom amb més facilitat.

Altres actuacions permetran que els vehicles que vulguin anar a la Barceloneta des de la plaça Palau puguin fer el gir cap a l'esquerra i no hagin de circular per Via Laietana, a més de millores de connectivitat dins del Gòtic , al carrer Ángel Baixeras i Fusteria.

Ha demanat als ciutadans que hagin d'usar la Via Laietana que busquin recorreguts alternatius, tot i que se'n garanteix l'accés si s'ha d'arribar a algun punt del carrer i per a vehicles d'emergències sanitàries.

VIA LAIETANA AL JUNY DE 2024



Per al juny del 2024 el consistori preveu ampliar les voreres fins als 4,05 metres al llarg de tot el carrer, i crear una "nova secció que inclourà un sol carril de baixada", el manteniment de dos carrils bus --un de baixada compartit amb bici i un de pujat compartit amb el trànsit local -- i la inclusió d'un carril bici segregat de pujada, informa textualment un comunicat.

El director general de Barcelona Serveis d'Infraestructures Municipals (Bimsa), Ricard Font , ha destacat la millora de la mobilitat dels vianants amb voreres de quatre metres i el nou arbrat que s'instal·larà a les places de Correus i Idrissa Diallo , que es suma als treballs al subsòl, amb la renovació integral del col·lector i tots els vials de serveis.

També ha recordat que, durant les obres, tractaran de "mantenir la mobilitat" a la via i que es mantenen l'operativa del Metro , que no es pot modificar, la de la Via Laietana des del punt de vista de mobilitat i la mobilitat de els vianants.