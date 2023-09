El piromusical. Foto: Ai. de Barcelona

La Mercè 2023 se celebrarà del 22 al 25 de setembre i tornarà a tenir com a grans protagonistes la música en tots els seus gèneres i estils, la cultura popular i les arts de carrer. Seran quatre dies amb centenars d?activitats gratuïtes i per a tots els públics repartides per tota la ciutat. L'escriptora Najat El Hachmi llegirà el pregó el divendres 22 de setembre, a les 19.00 hores, i serà l'encarregada de donar el tret de sortida a una edició que té Kíev com a ciutat convidada.

MÚSICA

Més de cent artistes i grups ompliran la ciutat de música de tots els estils amb la programació del BAM, Acció Cultura Viva i Música Mercè . La millor música de l'escena local, nacional i internacional es viurà en setze escenaris a l'espai públic i de lliure accés. A més dels espais emblemàtics que repeteixen com a escenaris, com ara el Teatre Grec, la rambla del Raval, els jardins del Doctor Pla i Armengol o l'avinguda de la Catedral, es mantenen espais com l'escenari a la platja de Bogatell, el Moll de la Fusta, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, la plaça Major de Nou Barris o la Nau Bostik, s'estrenen espais com la plaça de Can Fabra, el passeig dels Til·lers i l'escenari del carrer de Menéndez i Pelayo i se'n recupera un escenari clàssic com és la plaça Reial, amb motiu del 30è aniversari del BAM. Entre els artistes i grups que pujaran als escenaris de la Mercè destaquen ZOO , Ginestà o Vicco , entre d'altres.

El talent local més emergent estarà ben present a La Mercè 2023, amb apostes en què les protagonistes són les escoles superiors de música de la ciutat, però també amb projectes destinats a noves propostes musicals com el Sona 9 i el Brot . Música Mercè presenta una cinquantena de propostes festives, diverses i per a tots els públics amb una programació paritària que combina propostes locals, com ara Rumba All Stars, Anna Colom amb Àngels Toledano o Marina Herlop, i artistes de fins a onze països, entre els quals destaquen Pongo d'Angola, Ile de Puerto Rico o Bala Desejo de Brasil o l'espectacle Mil veus per a Víctor Jara, un concert de commemoració dels 50 anys del cop d'estat a Xile que combinarà textos amb cançons interpretades per joves artistes catalanes i xilenes.

La música simfònica tornarà a transformar la plaça Major de Nou Barris en un gran auditori per gaudir de les propostes de la Banda Municipal de Barcelona, l´Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu, l´Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya o Vozes, el projecte de cors i orquestres simfòniques infantils i juvenils per a la integració i la cohesió social. Com a novetat, diumenge i dilluns s'amplia l'horari per presentar dos concerts nous a l'hora del vermut amb música d'influència llatinoamericana. A tots els escenaris de la programació de Música Mercè hi haurà actuacions de propostes ucraïneses, amb artistes com DakhaBrakha, Maryana Klochko, Daria Kolomiec, Poly Chain o Alyona Alyona.

Barcelona Acció Musical celebra la 30a edició presentant l'escena musical actual menys convencional amb 55 artistes i 4 escenaris , entre els quals destaquen propostes com Baiuca, Mushkaa, EU.CLIDES, The Notwist, Remei de Ca la Fresca o Queen Asher & Rehema Tajiri. Acció Cultura Viva arriba a la setena edició amb una programació configurada a partir de la convocatòria oberta que va rebre més de sis-centes propostes. Durant tres dies també hi haurà un espai amb activitats i tallers participatius, una tertúlia sobre models de festivals musicals, la Fira del Disc Independent, diversos espais gastronòmics, programes de ràdio i molt més.

MUSEUS

D'altra banda, durant la Mercè molts museus de la ciutat organitzen portes obertes i activitats especials per a famílies entre els dies 23 i 25.

Museu de la Música

Museu Marítim

Cosmocaixa

Caixaforum

Museu Blau

El Born CCM

Museu del Disseny HUB

Museu d'Història de Barcelona

Museu Picasso

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Fundació Miró

Sagrada Família