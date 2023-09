Hachmi critica que se la qualifiqui de "conflictiva" per parlar de violència, opressió i discriminació. EP

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat "fer de la Mercè un cant de confiança en el futur" i ha fet una crida als barcelonins a gaudir de la festa major, durant la benvinguda a l'acte de la lectura del pregó que dóna inici a festes des del Saló de Cent de l'Ajuntament.

Ha erigit Barcelona com una ciutat "solidària, d'acollida", i ha mostrat el suport de la capital catalana a Ucraïna, el Marroc i Líbia; en concret, ha destacat que per primera vegada una ciutat en guerra sigui la convidada d´honor, com ho és aquest any Kíev (Ucraïna).

Alhora, ha reivindicat la llibertat creativa i d'expressió, i en relació amb el pregó, que ha definit com un acte d'amor a la paraula i a Barcelona, ha dit: "Avui diem sí a la paraula i diem no a la censura de qualsevol tipus, perquè la censura no té cognoms ni cap justificació.

També ha reconegut "la valentia de totes les dones que avui obren portes i enderroquen murs que ningú ha fet mai" i ha nomenat els reptes que la ciutat té al davant per fer una ciutat més justa, amb vivenda i feina per a tothom, ha dit.

"Tenim una responsabilitat col·lectiva, davant de nosaltres mateixos i davant de tot Europa, com recordava avui l'alcalde de Kíev, i és fer de Barcelona un símbol d'esperança. Catalunya, Espanya i Europa també es construeixen col·lectivament", ha proclamat.

KIEV AGRAIX L'AJUDA DE BARCELONA

L'alcalde de Kíev (Ucraïna), Vitali Klichkó, ciutat convidada a la Mercè d'aquest any, ha agraït a l'Ajuntament de Barcelona el "suport constant" i l'ajuda al poble ucraïnès que fugia de la guerra.

"Estem profundament agraïts als nostres amics que ens donen suport i ens ajuden. A aquells que també volen explicar i mostrar més al món què és Ucraïna", ha dit Klichkó, que ha agraït especialment a Collboni ia l'exalcaldessa, Ada Colau, que ha assegurat que és molt amiga de Kíev.

PREGÓ DE NAJAT EL HACHMI

L'escriptora Najat el Hachmi ha reivindicat la llibertat de les dones i la fraternitat en pronunciar el pregó de la festa major de Barcelona, la Mercè, des del Saló de Cent de l'Ajuntament aquest divendres a la tarda, que comença a les festes.

“Barcelona serà la ciutat de la llibertat, com ho ha estat per a mi, si protegeix, promou, difon i garanteix els drets de les nenes i les dones. Hi ha moltes maneres de fer que aquest somni de llibertat quedi en res o fins i tot es converteixi en el pitjor dels malsons", ha proclamat.

Ha criticat que la precarietat, els salaris baixos i els problemes per accedir a l'habitatge fan que l'accés a Barcelona sigui impossible, segons ella: "Aquesta ciutat no es pot permetre continuar expulsant els seus habitants cap als marges amb la centrifugadora barcelonins en funció del poder adquisitiu”.

En la reivindicació de la llibertat, ha defensat la fraternitat com l'oportunitat de tenir "espais de trobada per al debat i l'intercanvi d'idees i una xarxa forta de relacions" que permetin emparar-se en cas de necessitat.

BARCELONA, "ANHEL DE LLIBERTAT"



L'escriptora catalana d'origen marroquí ha expressat "l'anhel de llibertat" que sentia per Barcelona, ciutat que sempre ha representat la llibertat per a ella, i ha relatat com va acabar vivint a la capital catalana, passant abans per Vic i Granollers.

Ha recordat les seves experiències barcelonines, fins i tot abans de viure a la ciutat (viu a l'Eixample des de fa 13 anys), i ha recordat les gestions com renovar el permís de residència i l'obtenció de la nacionalitat, que ha criticat perquè per ella era "validar cada dos per tres la teva existència o la teva identitat".

"El que volem és viure amb els mateixos drets que la resta de ciutadans, tenir garantida la dignitat mínima per sentir-nos part de l'espècie humana i a casa ja veurem si fem cuscus o paella, rodó de vedella o tají", ha defensat.

En aquest sentit, ha lamentat que hi ha moltes dones que es veuen obligades a escollir entre la llibertat i la pertinença, "entre ser qui ets i assumir el preu que et faran pagar o sotmetre't per contínua formant part de la teva família, el teu grup de procedència".

Ha posat com a exemple el fet de portar el hijab, cosa que també ho ha vinculat amb la llibertat: “Encara que han passat molts anys des que jo puc anar per aquesta ciutat vestida com em doni la gana, no oblido mai el preu que m'ha costat poder fer-ho".

SORPRESA PEL CONSIDERAT "POLÈMIC"



El Hachmi, que va rebre critiques per part de diversos col·lectius LGTBI que la van acusar d'islamòfoba i transfoba, ha lamentat al pregó que "és molt sorprenent que avui defensar drets fonamentals a Barcelona i no a Teheran, sigui considerat polèmic".

"Que les persones que anomenem la violència i l'opressió, la discriminació i les injustícies siguem incòmodes, ens vegin com a conflictives, fins i tot molestes", ha afegit.

"No em demaneu que miri cap a un altre costat, ja val de sacrificar les vides de les nenes i les dones en nom de no sé quina entesa de civilitzacions i cultures, en nom d'una idea d'inclusió que ens torna a expulsar, a nosaltres, les dones, de la condició d'éssers humans de ple dret", ha afirmat.

Amb tot, ha cridat els barcelonins a reconèixer-se i a escoltar-se entre ells: "Celebrem que podem estar junts i lliures. Visca Barcelona, visqui la llibertat de les dones i visqui les festes de la Mercè!", ha conclòs.

Mentrestant, a la plaça Sant Jaume, una desena de persones s'ha concentrat davant l'Ajuntament amb una pancarta amb el lema "Prou pregons trànsfobs, en contra de l'elecció del Hachmi com a pregonera.