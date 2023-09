L'Ajuntament de Barcelona va confirmar el tràgic incident i va assenyalar que aquesta lamentable pèrdua marca la catorzena víctima mortal per accidents de trànsit a la ciutat des de començament de l'any. EP

Una dona ha mort després de ser atropellada per un bus de TMB aquest diumenge a la Rambla de Barcelona, ha informat l?Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

La dona, de 56 anys, ha estat atropellada a les 11.25 i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladada a l'hospital, "on malauradament ha mort hores després".

La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana ha quedat a càrrec de la investigació de l'accident.

Aquesta és la catorzena víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any.

El consistori, que ha activat el servei d'atenció psicològica per atendre familiars de la víctima, ha traslladat el condol a la família i als amics i "reafirma el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes d'accidents de trànsit a la ciutat".