El grup municipal de ‘Trias per Barcelona’ ha reclamat a l’Alcalde Jaume Collboni passar pàgina de les polítiques de ‘renaturalització’ del Govern d’Ada Colau i recuperar una gestió eficient del verd a la ciutat. La regidora de TriasxBCN proposa a l’executiu socialista posar en marxa un nou pla d’acció municipal que aposti per augmentar la inversió, els recursos humans i la recerca, multiplicar per 6 l’ús d’aigües freàtiques pel reg i evitar així que els arbres segueixin caient a Barcelona.

La caiguda d’arbres a la via i els espais públics de la capital catalana durant tot el mandat passat i també en els pocs mesos del nou, aquest estiu, ha creat una important alarma social. La caiguda d’una palmera al Raval, a Ciutat Vella, va causar la mort d’una dona jove, en el fet més luctuós i dramàtic; però setmana rere setmana es van reproduint casos d’arbres que cauen en pacs infantils, a les portes d’una escola, a les voreres o al ben mig del carrer.

A parer de la regidora Francina Vila, “aquestes caigudes no són excepcionals, i sí creiem que estan relacionades amb la gestió del verd, l’anomenada ‘renaturalització’, i els nous criteris de poda impulsats des del mandat d’Ada Colau i Jaume Collboni”. “Més enllà de les notícies que recullen els mitjans de comunicació, sabem que cada dia cauen branques, troncs i arbres sencers pel mal manteniment i l’escassetat de rec; i és evident el deteriorament global del sistema verd de la ciutat: els parcs, els jardins, els parterres, les places, els carrers amb arbrat o bé cobertes i murs. I la brutícia s’ha convertit en un element predominant del paisatge de la ciutat de Barcelona”, ha insistit la regidora Vila.

En els darrers anys de governs Colau i Colau-Collboni s’han redactat infinitat de plans d’actuació municipal: la Carta del verd i la biodiversitat, el Pla d’Acció per l’Emergència Climàtica, el Pla director de l’Arbrat, el Pla tècnic per a l’aprofitament dels recursos hídrics...; “però cal passar d’escriure plans a executar-los i, per tant, també dotar-los pressupostàriament”; ha indicat la regidora de TriasxBCN, “perquè està bé fer permanentment grans proclames de lluita contra el canvi climàtic , tot anunciant increments de massa verda, però caldria també explicar quins recursos s’hi destinen per al seu manteniment”.

Per a Francina Vila, “el comandament fet des del govern municipal dels recursos humans i materials pel manteniment del sistema verd i del seu sistema de neteja és clarament millorable. I malgrat les insistents peticions del nostre grup, no ha detectat les causes que provoquen la permanent caiguda d’arbres, i tampoc ha millorat els treballs de manteniment de l’arbrat de la ciutat; i la prova és que pràcticament a diari cau algun arbre a Barcelona”.

“Venim de 8 anys, el d’Ada Colau a l’alcaldia, d’una gestió del verd centrada en el que van batejar com a ‘renaturalització’, i que en realitat ha estat una dificultat per al manteniment i la neteja, i que ha provocat també manca de recursos. En conseqüència: brutícia, plagues i degradació de l’espai públic”, ha dit Francina Vila, que reclama al Govern de l’Alcalde Collboni “un canvi radical, passar pàgina i deixar enrere la ‘renaturalització’ de Colau, per recuperar una gestió eficient del verd a Barcelona”. “Hem de seguir fent més verda la ciutat, però augmentant les inversions que calen i estaven previstes; amb més recursos tècnics, apostar pel coneixement i la recerca, àmbit en que sempre havia destacat la nostra ciutat, revisar i actualitzar protocols, i exigint i assumint responsabilitats, si s’escauen, per les caigudes reiterades i evitar així llençar un missatge a la ciutadania d’inseguretat i d’alarma social”.