L'Ajuntament de Barcelona / @EP

L' Ajuntament de Barcelona ha optat per suspendre temporalment els incentius per antiguitat per als empleats municipals. Segons ha informat Betevé , l'alcalde Jaume Collboni ha signat dos decrets de batlia que anul·len l'article 41 de l'acord de condicions laborals del personal del consistori. Aquest article, que va ser aprovat per al període 2021-2024, estableix un suplement salarial basat en els anys de servei a l'administració pública.



Aquesta mesura preventiva no només tindrà impacte a les butxaques dels empleats de l'ajuntament de Barcelona, sinó que també privarà els agents de la Guàrdia Urbana i els membres del cos de Bombers de la ciutat de l'incentiu per antiguitat, incloent-hi aquells que han estat distingits amb honors com la medalla de plata.

En termes específics, els complements següents deixaran de pagar-se: un bo equivalent al 50% d'un mes de salari per a aquells amb 25 anys de servei, un 55% per als que tenen 30 anys, un 65% per als 35 anys, un 75% per a 40 anys i un 100% per als 45 i 50 anys de servei.

A més, l'alcalde socialista ha emès recentment un altre decret que modifica el mètode prèviament utilitzat per calcular els triennis que es paguen al personal de l'Ajuntament i als empleats dels diversos instituts municipals.



Totes aquestes modificacions s'estan duent a terme com a resposta a una sèrie d'ajustaments implementats pel govern municipal després de la publicació del darrer informe de la Sindicatura de Comptes el juliol passat sobre la gestió de l'Ajuntament de Barcelona durant l'exercici de 2020. L'informe assenyalava deficiències al consistori, especialment pel que fa a la manca de cobertura legal i el règim salarial dels gerents, comissionats i càrrecs.

Entre les conclusions de l'informe, es destacava l'absència el 2020 d'una "relació de llocs de treball definitiva", cosa que hauria permès clarificar les funcions i el catàleg de càrrecs. A més, s'afirmava que la "determinació dels imports del complement personal transitori inclòs a la retribució de 5 persones que van ocupar un lloc de gerent" no es va ajustar a la legalitat. Aquestes crítiques han portat a la implementació de les esmentades modificacions per part del govern municipal.