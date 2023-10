Deixen davant la Generalitat cartells amb el missatge 'Eleccions o independència'. EP

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 1.000 els assistents a la manifestació organitzada per l'ANC aquest diumenge al matí pel sisè aniversari de l'1-O, que ha anat des de plaça Urquinaona fins a plaça de Sant Jaume per la Via Laietana.

La capçalera de la manifestació, amb la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha portat una pancarta amb el lema Per la independència. Via fora!'.

La marxa ha començat cap a les 11.45 hores a la plaça d'Urquinaona després de l'acte polític i ha baixat per Via Laietana en direcció a la Prefectura Superior de la Policia de Catalunya.

En aquest punt els manifestants han dipositat petites urnes simulant les de l'1-O del 2017 i han cridat lemes com 'Fora les forces d'ocupació'.

Durant la manifestació els assistents han onejat banderes de l'estelada al crit d''independència' i '1-O ni oblit ni va perdre' --'1-O ni oblit ni perdó'--, entre d'altres.

ARRIBADA A SANT JAUME



Un cop a la plaça Sant Jaume, la capçalera s'ha parat davant el Palau de la Generalitat, on han alçat una imatge de l'1-O del 2017 a la qual es veia una urna arribant a un dels col·legis electorals.

Els manifestants han deixat a terra cartells amb el missatge 'eleccions o independència' i paperetes de l'1-O amb el sí a l'autodeterminació marcat, mentre cridaven 'fora la bandera espanyola', en referència a la rojigualda que oneja de la façana de la Generalitat.