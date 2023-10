Pa de pagés / Flickr

El Forn del Passeig, ubicat al barri de Sant Andreu de Barcelona, ha guanyat el premi a l'establiment que millor pa de pagès ven a tota Catalunya després que així ho certifiqués el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida del Pa de Pagès Català.

Aquest no és el primer any que s'emporta aquest premi, ja que al 2017 també va aconseguir aquesta distinció. A més, l'any 2021, el Forn del Passeig va ser guardonat com el millor forner de Sant Jordi.

El Forn del Passeig compta amb quatre establiments distribuïts en diferents ubicacions de Sant Andreu: un en la rambla del Onze de Setembre, dos en el passeig de Fabra i Puig i l'últim al costat de l'avinguda Meridiana.

Els jutges del concurs van elogiar l'habilitat de l'Andrés per descobrir els secrets d'un bon pa, des de l'equilibri del clor fins a l'aroma, el sabor, la cocció, el pes i la durabilitat adequada. Tots els productes van ser provats a cegues durant una emocionant final que va tindre lloc en el Teatre Ateneu de Tàrrega. El premi van ser 2.000 euros i una placa que el reconeix com la fleca amb el millor pa de pagés de Catalunya.