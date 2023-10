La Casa Disney+ / Movistar

El Movistar Centre situat en Plaça Catalunya 16, acollirà fins al 14 d'octubre La Casa Disney+, una experiència única que reuneix les millors històries de Disney+. L'espai està obert de dilluns a dijous de 16.30 h a 20.30 h, i divendres i dissabtes de 10.00 h a 20.30 h. Diumenges i festius romandrà tancat.

L'entrada és gratuïta i, per a facilitar l'accés dels visitants, pot reservar-se anticipadament al aweb lacasadisneyplus.movistar.es.

En l'espai dedicat a Elemental el visitant s'endinsarà a la Ciutat Element: el lloc on resideixen el foc, l'aigua, la terra i l'aire, i podrà conèixer de prop la llar de la família de Nil i el negoci familiar dels pares de Candela.

La Caseta dels Madrigal respira màgia i misteri per tots els seus racons; després dels amplis finestrals del pati dels Madrigal s'amaga un món fascinant de llums i colors que atrapa l'atenció en els visitants, i del qual resulta impossible apartar la vista. Els visitants podran comprovar-ho amb els seus propis ulls i ballar i cantar al ritme de la família Madrigal en l'experiència dedicada a Encant.

Els visitants també podran submergir-se en la mar al costat de La Sireneta i sentir-se part d'aquest món marí. A més, dels més petits de la família podran pintar i acolorir el seu propi peix per a donar-li vida i veure'l nedar lliurement per les profunditats de la mar, gràcies al projector de realitat virtual del món de Broomx (startup participada per Wayra Barcelona).

En l'espai dedicat als Guardians de la Galàxia els visitants se sentiran com una autèntica estrella del millor cinema de Marvel Studios; es podran ficar en el paper i posar com un Guardià de la Galàxia, recreant una imatge digna de pel·lícula. Una experiència per a treure a l'artista que hi ha en cada fan, repleta d'heroisme i humor.

Els visitants de l'habitació dedicada a Solo asesinatos en el edificio podran demostrar el seu instint de detectiu; la porta de sortida només s'obre amb un codi secret. Per a esbrinar-ho, hauran de trobar 3 pistes diferents per l'habitació i introduir la resposta en la pantalla. Han d'escoltar amb atenció perquè a la ràdio se senten molts xafardejos.

Els fans de l'univers Star Wars estan d'enhorabona amb l'experiència inspirada en Ashoka. En aquesta habitació se sentiran com un dels últims Jedi de la Galàxia; podran empunyar una espasa làser i defensar la Galàxia de les amenaces de l'Imperi, i fer-lo en un èpic vídeo en 360º.

National Geographic porta al Movistar Centre una experiència immersiva 360º de pura naturalesa amb la qual endinsar-se en la selva per a descobrir els secrets dels elefants i submergir-se en la Península d'Ossa per a conèixer un dels llocs de major biodiversitat del planeta.

La Península d'Osa a Costa Rica, alberga el Parc Nacional Corcovado, un exemple de conservació de flora i fauna terrestre, on, durant molts anys, la protecció de les seves aigües ha estat insuficient. En 2018, Noelia Hernández, com a Directora del Programa Marí de l'Associació Conservació Ossa, va treballar per a millorar la conservació marina de la Península i ampliar l'Àrea Marina Protegida. "Corcovado Azul", és una campanya de sensibilització, recolzada per National Geographic i l'Associació Conservació Osa, en la qual a través d'un vídeo immersiu en 360è, Noelia et submergeix en la mar d'Ossa per a conscienciar sobre la importància de conservar la riquesa marina.

La Dr. Noelia Hernández, exploradora de National Geographic i Doctora en Ecologia Marina, ha treballat com a Directora científica de l'ONG Conservación Osa, on ha liderat projectes de conservació dirigits a protegir l'hàbitat i les espècies marines. Actualment treballa com a directora de Conservació a l'Asociación Vellmarí, dirigint projectes per a recuperar el Mediterrani.

