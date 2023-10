El pessebre que el govern municipal d'Ada Colau va posar el 2018. Foto: Europa Press

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona , Dani Sirera , ha reclamat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que aquest any instal·li un “pessebre tradicional a la Pl. Sant Jaume” que es converteixi en epicentre de les festes nadalenques a la ciutat.

Sirera ha lamentat que els darrers anys, Ada Colau, “va imposar els seus prejudicis ideològics en una cosa tan tradicional i familiar com és el pessebre, menyspreant aquest símbol del Nadal”. Des del 2015, l'anterior alcaldessa va convertir el pessebre de la plaça Sant Jaume en un traster, unes caixes o uns pals amb siluetes”.

Dani Sirera ha afegit que “Barcelona mereix un pessebre a la seva altura, que faci justícia a la tradició pessebrista de la ciutat, amb què els barcelonins i els qui ens visiten gaudeixin del Nadal i amb què tots ens sentim representats”. Aquesta proposta no és incompatible, segons ha explicat Sirera, a instal·lar pessebres al centre de cadascun dels districtes on es combini modernitat amb la tradició nadalenca.

D'altra banda, també ha defensat que “Barcelona ha d'aspirar a ser un referent en tots els sentits, també a la celebració del Nadal, com ho són altres grans capitals europees”. Per això ha reclamat una decoració que abasti tota la ciutat i recuperar la pista de gel de Plaça Catalunya, un punt de trobada familiar que ja va ser un èxit quan es va instal·lar, “tot al contrari que el mercat ambulant que va instal·lar Colau en què en algunes parades venien llibres i samarretes amb clar biaix polític, que no tenien res a veure amb la celebració d'aquestes dates”.