@EP

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias , ha avisat l'alcalde, Jaume Collboni , que no recolzarà els Pressupostos municipals si no governa amb ell i que així els ho ha traslladat: "Jo no et votaré els Pressupostos si tu no vols governar amb mi”.

Així ho ha explicat en una entrevista de Ràdio Estel aquest divendres, en què ha detallat que s'ha reunit amb l'alcalde i que aquest li ha dit que no vol governar amb Junts , sinó amb BComú i ERC , però que li agradaria que Junts votés a favor dels comptes municipals.

"Tu m'expliques quins pressupostos faràs, jo et diré quines coses corregiria. Però sàpigues que jo faré d' oposició i estaré en contra dels teus pressupostos", ha afirmat Trias, que ha explicat que no ha plantejat una proposta concreta a l'alcalde.

"PODER VOTAR" 'SÍ' A SÁNCHEZ



Preguntat per si Junts ha de votar 'sí' a la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez , ha dit que li agradaria "poder votar" 'sí' però que depèn de quina posició tinguin els socialistes.

A més, creu que no n'hi ha prou amb l'amnistia per votar a favor, sinó també amb "el reconeixement del que és Catalunya", i considera que les negociacions estan en bon camí, ha dit textualment.

LA SEVA MARXA DE L'AJUNTAMENT



Sobre la seva marxa de l'Ajuntament , ha explicat que va fixar dilluns que ve per anar-se'n, però que finalment no ho farà : es matxarà "uns dies de vacances" i després es quedarà dos o tres mesos fins que la situació política sigui estable, ha dit.

També ha afirmat que, quan ell marxi, es canviarà el nom del grup municipal, que ara mantenen a TriasxBarcelona des de la campanya electoral del 28M.

"No es pot seguir trucant Trias per Barcelona, entre altres coses, perquè jo a les properes (eleccions) no em presentaré. Seria una manera una mica rara de funcionar", ha conclòs.