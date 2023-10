La protesta tindrà lloc a partir de les 12.00 hores del migdia i arrencarà des de la cantonada entre Passeig de Gràcia i Provença, davant de la Pedrera, i finalitzarà a la Plaça Catalunya, segons ha confirmat l'entitat a CatalunyaPress. @CatPress

La manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) aquest diumenge 8 d'octubre a Barcelona, amb el lema 'No en nom meu. Ni amnistia, ni autodeterminació', ha reunit una àmplia varietat de veus en oposició a l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació, en un esdeveniment que destaca per la importància política i la diversitat de participants.

S'espera que aquest esdeveniment tingui un impacte significatiu al debat polític a Catalunya ia tot Espanya. Això és el que pensen part dels participants:

NÚRIA LÓPEZ, 62, SALOU

"Sóc aquí perquè Pedro Sánchez farà alguna cosa que no tenia al seu programa i molts espanyols el van votar sense saber-ho"

JAVIER

"Espanya és gran i hem d'estar tots units"

JOSÉ AGUSTÍN, 61, LLEIDA

"Estic aquí per què l'amnistia suposaria un canvi de règim, passaríem a una dictadura"

MAITE, 46

"La constitució no recull una amnistia"

GONZALO, 25, GUADALAJARA

"Cal complir el reglament jurídic i les normes que acatem tots els espanyols"

NATALIA, 53, BARCELONA

"No vull l'amnistia i vull una Espanya unida"