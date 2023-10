Vázquez afirma que Cs treballarà perquè Brussel·les "sàpiga el que està fent Pedro Sánchez". EP

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticat que des del PSOE "volen convertir el que va ser un cop d'Estat en una mera gamberrada", en relació amb les negociacions amb l'independentisme per a una possible amnistia en el marc de la investidura del president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

Ho ha dit en declaracions als periodistes juntament amb el secretari general de Cs i cap de la delegació de Cs Europa, Adrián Vázquez, i la diputada de Cs al Parlament Anna Grau, abans de la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) contra la amnistia a Barcelona.

"L'amnistia suposa precisament convertir en herois aquells que van donar un cop a la democràcia a Catalunya", ha afegit, i ha demanat textualment a Sánchez que recapaciti i no vengui aquesta part de la societat catalana que està disconforme amb l'amnistia, segons ell .

També ha dit que altres manifestacions que se celebren a Catalunya "sempre estan convocades des dels mitjans públics catalans afavorits per les directrius que emanen del poder", per la qual cosa ha celebrat que ara surtin al carrer els catalans lliures i els espanyols desacomplexats, a les paraules.

"La societat civil catalana és plural. Estem farts d'estar menyspreats des del poder i estem farts que sembli que aquells que van vulnerar la democràcia són els veritables demòcrates", ha lamentat.

Vázquez



Vázquez ha afirmat que des de Cs treballaran perquè Brussel·les "sàpiga què està fent Pedro Sánchez, que és dinamitar a poc a poc" l'estat de dret.

Ha lamentat que hagin de "sortir al carrer a defensar una cosa tan senzilla com la constitució i per protestar no contra la llei d'amnistia, sinó contra la llei d'impunitat".

"També és un dia de celebració d´aquells que celebrem la dignitat, que celebrem la justícia, que celebrem la llibertat. D´aquells ciutadans que volem basar la nostra democràcia en el principi d´igualtat", ha afegit.