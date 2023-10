L'exalcalde de la Corunya, Francisco Vázquez, intervé durant una manifestació de SCC contra l'amnistia / Foto: @EP



L'exalcalde de la Corunya i membre del PSOE, Francisco Vázquez, subjectant la Constitució a la seva mà, ha reivindicat la vigència de la Carta Magna, cridant a defensar-la i acusant els independentistes de voler imposar un model de societat, d'adoctrinar i convertir les escoles en un instrument polític.

Així s'ha expressat aquest diumenge a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana a la ciutat de Barcelona , en què també ha defensat que amnistia i autodeterminació “no és un debat polític entre constitucionalistes: és un projecte perquè uns segueixin al govern i altres avancin en els seus objectius independentistes i derogar la Constitució ”, deslegitimant la llei i la justícia.

La presidenta SCC , Elda Mata , assegura que l'amnistia i l'autodeterminació són un "atemptat contra la democràcia i els fonaments de la convivència" i que la seva identitat defensarà sense defallir els valors de la democràcia.

La líder de Societat Civil Catalana ha demanat "tornar al camí de la concòrdia", amb voluntat, feina i aprendre de la història, aprofitant l'experiència i al·legant que els pobles que no aprenen de la història estan condemnats a reiterar els errors.

Mata ha defensat així que aquesta manifestació és "un potent altaveu contra l'amnistia i l'autodeterminació", un acte que no va de partits ni d'esquerres o dretes, sinó de reivindicar l'esperit de la Transició .



ÁLEX RAMOS

Álex Ramos ha acusat els líders del moviment independentista d'irresponsables per haver "creat dos pobles" a Catalunya , i els manifestants han xiulat quan ha parlat del Govern de la Generalitat , a qui ha titllat de totalitarista per desprestigiar qui exerceix el dret de manifestació i llibertat dexpressió al carrer.



Ha mostrat la seva decepció amb alguns partits per plantejar-se passar les "línies vermelles" de l'amnistia i l'autodeterminació i ha afegit que, si aquests partits haguessin plantejat aquestes qüestions als seus programes, el resultat de les eleccions generals hauria estat diferent.



TERESA FREIXES

Freixes, per part seva, ha definit la llei d'amnistia com un gest de discòrdia dirigit "a una infame compra de vots per a una investidura que té per objectiu la perpetuació en el poder".



Ha assegurat que, en cas d'aprovar-se la llei, Catalunya seria "el conillet d'índies" per a altres regions, i ha demanat que no es facin servir les llengües com una eina de confrontació.



PERIODISTES INCREPATS

Al final de la manifestació, alguns participants han increpat periodistes de TVE , TV3 i La Sexta quan intentaven connectar en directe, cridant-los 'covards' i 'manipuladors'.



L'acte ha acabat amb 'El cant de la Senyera', l'himne d'Espanya, el de la Unió Europea i la cançó 'Resistiré', del Duo Dinámico.