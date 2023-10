La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i entitats del districte de Ciutat Vella han acusat l'Ajuntament de "deixar caure" 33 expedients sancionadors de terrasses que incomplien la normativa.

Arxiu - Diverses persones assegudes a bars aquest estiu - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

En un comunicat aquest dilluns, han titllat de "gravíssim" que hagin caducat els expedients que obligaven a retirar les terrasses d'aquests establiments , que situen a la zona de la Rambla, la Boqueria, la plaça de Sant Josep Oriol i les passejades de Joan de Borbó i del Born, entre d'altres.

Els veïns detallen que aquests negocis acumulaven més de cinc expedients sancionadors greus i molt greus, i han titllat "de deixadesa institucional i de manca de respecte cap al veïnat i cap a la institució" que hagin caducat.

De fet, han explicat al mateix comunicat que el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, els va informar que els expedients havien caducat.

"No és habitual ni normal, ni sembla creïble que no sigui intencionadament que es deixin caure expedients de disciplina municipal per incompareixença de l'administració. Podríem parlar fins i tot de suposada prevaricació", han afirmat.

Per això han demanat la compareixença pública de l'alcalde, Jaume Collboni, i de Batlle; la "incoacció amb caràcter d'urgència de nous expedients de no renovació de la llicència", i revisar l'aplicació d'altres establiments que hagin rebut sancions semblants.

ERC DEMANA EXPLICACIONS



El grup d' ERC també ha sol·licitat la compareixença del govern municipal a la comissió de dimarts 17 d'octubre perquè expliqui "per què continua promovent un model de massificació al centre de Barcelona".

En un apunt a 'X', recorden que ells ja van alertar el mandat passat que "almenys 19 articles de l'actual ordenança de terrasses s'estaven incomplint de manera sistemàtica".

"La falta de valentia per part de comuns i els seus vots gratuïts a la investidura del PSC han permès que avui ens trobem en aquesta situació" , de manera que ERC assegura que exigiran responsabilitats a les dues formacions.